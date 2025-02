Aguantar el nivel impuesto

¿Cuánto tiempo vamos a poder aguantar a este nivel? Están todos los precios por las nubes. Hemos llegado a una subida de impuestos que es insostenible, la gente está pasando penurias y a los de arriba parece que les damos igual.

Por ejemplo, en algo tan necesario como la alimentación, el simple hecho de llenar el carro de la compra de productos básicos para el día a día ha duplicado su precio, un carro que antes podía costar alrededor de los 80€, ahora se está pagando a más de 120€, y a la gente no le llega, así no se puede seguir, nos están haciendo pagar unos impuestos que luego no se ven reflejados ni en los beneficios del pequeño productor ni mucho menos en los sueldos actuales.

Lo peor es que nos quisieron hacer creer que todas estas subidas vinieron sucedidas por el tema de Rusia y Ucrania, que la subida de impuestos vino y viene por culpa de esto, pero ésta no es la realidad, algo habrá tenido que ver, por supuesto, pero esto viene de mucho antes.

En conclusión, hay que buscar una solución a todo esto, lo que no puede ser es que cada vez trabajemos más y seamos más pobres, hay que compensar sueldos con el nivel de vida al que hemos llegado, o una solución más eficaz, hay que bajar impuestos, hay que regularizar todo esto, porque como he dicho antes, esto es insostenible, cualquier ciudadano de a pie no puede seguir así.