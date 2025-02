El Betis FS, sin piedad con el La Nucía (11-2)

El Betis Futsal ha dado buena cuenta esta tarde del colista de la Segunda División, el Sporting FS La Nucía (11-2) en un partido en el que la piedad hacia el colista ha brillado totalmente por su ausencia, sobre todo en una primera mitad en la que los verdiblancos salían prácticamente a gol por jugada.

Venía el Betis de perder dolorosamente en Málaga ante un rival directo y con una rotación muy corta, sin hombres como Franco o Henrique y con otros que estaban pero con respectivas lesiones, como Rafa López o el capitán Lin, que solamente iban a jugar en caso de extrema necesidad. En otra fecha habría supuesto un hándicap muy importante, pero no hoy.

Es por ello que los locales no quisieron dar lugar a la especulación, dejando más que resuelta la papeleta con un primer tiempo pleno de acierto y concentración. La Nucía llegaba a Amate, pese a ser colista, con la cierta vitola de haberle empatado hace una semana a otro de los equipos que luchan por el ascenso como el Alzira; y tal vez por eso el equipo de André Brocanelo salió avisado y con cero confianzas.

Goleando desde el principio Porque hoy sí que las diferencias entre el colista y el máximo favorito al ascenso han quedado claras. Nada más empezar, como quien dice, Povea robó un balón en su campo y, llegando al segundo palo, culminó el contraataque en el que intervinieron también Ismael y Dickson. Fue el primero de los ocho que cayeron en la portería alicantina durante la primera mitad.

Álex García, de vaselina tras pérdida visitante, castigó con el 2-0 el desenfadado pero poco eficaz juego de La Nucía; y lo mismo hicieron Pablo Guti, en juego posicional, y el otro Pablo, Otero, de falta (4-1, min 11). Previamente Iborra había hecho el único tanto del colista.

Dos tantos más de Álex, siempre tras pérdida rival; otro de Dickson y otro más, también de falta, de Pablo Otero (8-1, min 18) siguieron haciendo una sangre que, dicho sea de paso, al Betis le puede venir bien en una liga tan igualada como esta, en caso de múltiples empates. Y todavía perdonó Pablo Otero el noveno, errando un doble penalti ante Kilihan.

La segunda parte fue otra historia. El trabajo estaba hecho y lo principal era no sumar más lesiones innecesarias. Con todo y con eso siguieron cayendo más goles, hasta un total de once. Después del segundo y último gol de La Nucía, obra de Alberto, Ismael y Dickson pusieron la decena y Cristian Povea cerró el marcador (11-2, min 37) de la misma forma que lo abrió: marcando en el segundo palo.

Con esta goleada el Betis recupera provisionalmente el liderato a la espera del partido del Entrerríos Zaragoza y de la resolución del choque entre el Family Cash Alzira y el Leganés, que ha quedado aplazado a falta de seis minutos con 3-3 por una gotera permanente dentro del pabellón del equipo valenciano.

11 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Charly, Dickson, Cristian Povea, Ismael -cinco inicial- Starna, ñÁlex G, Pablo Guti y Pablo Otero. 2 - SPORTING FS LA NUCÍA: Iván, Miguel, Muri, Alberto, M. García -cinco inicial- Kilihan, Matheus, Carlos, Iborra, Óscar Ruiz, Alberto, Abel y Kiwi. ÁRBITROS: Ricardo García-Carpintero y Óscar Gómez. Amarilla al bético Pablo Guti. GOLES: 1-0: Cristian Povea (min 3); 2-0: Álex G. (min 7); 3-0: Pablo Guti (min 9); 3-1: Iborra (min 10); 4-1: Pablo Otero (min 10); 5-1: Dickson (min 14); 6-1: Álex G (min 14); 7-1: Álex G. (min 15); 8-1: Pablo Otero (min 18); 8-2: Alberto (min 32); 9-2: Ismael (min 32); 10-2: Dickson (min 33); 11-2: Cristian Povea (min 37). INCIDENCIAS: 17ª jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).