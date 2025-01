​El legendario autor de cómics Frank Miller visitará España en la décima edición del festival Tenerife Noir

El Festival Atlántico de Género Negro recibe a Frank Miller en la celebración de su décima edición. El célebre dibujante y guionista de cómics americano, que aporta un extraordinario legado artístico a la novela gráfica y al cine, estará presente en el Espacio Cultural CajaCanarias, en la plaza del Patriotismo de Santa Cruz de Tenerife, durante el primer fin de semana de la décima edición de Tenerife Noir, desde el viernes 21 de marzo al domingo 23. Miller estará en Tenerife acompañado por la directora del documental dedicado a su vida y a su obra, Silenn Thomas. Las entradas para asistir a los actos en el Espacio Cultural CajaCanarias ya están a la venta.

©AFP Joel Saget



La agenda de Miller en Tenerife Noir incluye su participación en varias sesiones de firma de sus obras: el viernes 21 de marzo, de 18.00 a 18.45 horas, en la sala de conferencias del Espacio Cultural CajaCanarias. El sábado 22 de marzo, el programa prevé presentar la première en España de esta película documental. la proyección del documental Frank Miller: American Genius (2024/109’/ Frank Miller Ink /EE.UU.), de la directora Silenn Thomas; ambos, Miller y Thomas, participarán en el coloquio con el público tras la proyección. Será de 16.00 a 19.00 en el Auditorio del citado espacio; una vez concluida la sesión cinematográfica, de nuevo, de 20.00 a 20.45, Miller firmará obras suyas para el público. Finalmente, el domingo 23 de marzo, también en el Auditorio del Espacio Cultural CajaCanarias, se proyectará la película Sin City, seguida de coloquio y, posteriormente, media hora de firmas por parte del artista. Todas las sesiones de firmas de Miller serán numeradas y con un máximo de cómics firmados por persona.

El último día de Frank Miller en Tenerife Noir es el escogido por el equipo que organiza el festival decano del género negro en Canarias para entregarle su Premio Negra y Criminal, por su trayectoria. Consiste en un sombrero borsalino tan característico de los gánsteres que protagonizaron las películas del cine negro clásico. El nombre del galardón es un homenaje a la mítica librería fundada por Paco Camarasa en Barcelona, meca del género negro en España durante décadas.

Biografía y obras

Frank Miller es uno de los creadores más premiados e influyentes en el campo del entretenimiento global. El legendario autor comenzó su carrera en el cómic a finales de los años 70. Ganó notoriedad primero como dibujante y posteriormente como autor completo de Daredevil para Marvel Comics. Después llegó el drama de ciencia ficción samurái Ronin, seguido por el innovador Batman: The Dark Knight Returns y Batman: Year One con los dibujos David Mazzuchelli, con el que ya había colaborado en la obra maestra Daredevil: Born Again.

Tras estos trabajos seminales, Miller cumplió un sueño de toda la vida al hacer una serie puramente noir, Sin City, que obtuvo un éxito instantáneo y generó dos películas de gran éxito que codirigió con Robert Rodriguez. La novela gráfica ganadora de múltiples premios de Miller, 300, también fue adaptada en una película de gran éxito por Zack Snyder. Miller fue incluido en el Salón de la Fama del Premio Will Eisner por sus contribuciones a la industria en 2015.

Silenn Thomas es directora y productora de cine y televisión, además de directora ejecutiva de Frank Miller Ink, productora fundada por el legendario creador de cómics. El documental es su ópera prima como directora. Thomas ya había trabajado con Miller como productora asociada en la adaptación cinematográfica de su obra 300. Thomas ha trabajado en diversas funciones con innumerables visionarios de la industria: Luc Besson, George A. Romero, Kathleen Kennedy, Marc Canton, Mike Figgis y Robert Rodriguez, entre otros.

Las películas

En Frank Miller: American Genius, Silenn Thomas documenta el viaje personal de Miller, artista estadounidense sin igual, al explorar su carrera de casi medio siglo de vida y creación y da una visión sobre la influencia radical y decisiva de su obra en el arte narrativo, en particular, y la cultura global. Thomas concibió la película como una respuesta a las peticiones de los aficionados después de que Miller sobreviviera a una experiencia cercana a la muerte. La película recibió los premios al mejor documental en el London Independent Film Festival y a la mejor directora en el LA Independent Women Film Awards.

El lugar donde se desarrollan las historias de Sin City (2005/124’/Dimension Films y Troublemaker Studios/EEUU) es Basin City, un nombre que el autor acortó para acercar esta denominación al sentido que da unidad a la serie neo-noir que primero narró en cómic, cuyo título en castellano sería Ciudad del pecado. En la película se seleccionan cuatro de las historias que Miller situó en este ficticio lugar de perdición, de las que se han publicado siete volúmenes hasta la actualidad. Los relatos seleccionados para el film son El duro adiós, La gran masacre, Ese bastardo amarillo y El cliente siempre tiene la razón, un relato que forma parte de La chica vestía de rojo y que aparece como corto al principio de la película. Codirigida por Miller con Robert Rodriguez, también cuenta con Quentin Tarantino como director invitado.

En la cinta de Miller y Rodriguez, Sin City es una ciudad de policías corruptos y mujeres atractivas, en la que unos buscan venganza; otros, redención o ambas cosas. Los protagonistas son encarnados por Josh Hartnett, Bruce Willis, Clive Owen y Mickey Rourke, que ganó por la interpretación de su personaje los premios al mejor actor en los Premios de Cine y Televisión de Irlanda (IFTA), en 2005; el de la Asociación de Críticos de Chicago al mejor actor de reparto (2006) y el de mejor actor en los Saturn, en 2006, que también concedieron a Sin City el galardón a la Mejor película de acción, aventuras y thriller. La película ganó además los premios a la mejor producción, concedido por la Sociedad de Críticos de Cine de San Diego (2005); a la película más taquillera, en los Premios de Cine y Televisión de la ASCAP (2006); a la mejor película animada y el Premio cinematográfico de Austin en los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Austin en 2006. En el ámbito internacional recibió el Vulcain Prize (premio técnico) del Festival de Cannes en 2005, así como el León Checo a la mejor película extranjera (2006).

Sin City inspira el cartel de la décima edición de Tenerife Noir, que rinde homenaje en su gráfica de este año a esta historia mítica con motivo de la celebración del 20 aniversario del estreno de la película, que Frank Miller dirigió para la gran pantalla junto a Robert Rodriguez y Quentin Tarantino.

En el hall del auditorio de CajaCanarias se mostrará al público de Tenerife una exposición sobre Sin City y la obra de Frank Miller, comisariada por Julio Peces y diseñada por la Asociación Cultural y Cinematográfica de la Costa del Sol “Unicornio”, a la que se ha sumado recreaciones de varias piezas del film, gracias a la colaboración de Construcciones Berna. Por su parte, la alianza entre Tenerife Noir y el organizador de eventos temáticos del Noveno Arte, David Macho Gómez es lo que ha hecho posible la visita de Miller a Tenerife. ----------------- Las entradas al evento pueden adquirirse presencialmente en la taquilla de este espacio cultural y, por Internet, en el enlace de la pasarela de venta de tickets. La taquilla del Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife abre de martes a viernes de 8.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, así como los sábados de 8 a 14 horas. Los domingos, lunes y festivos permanece cerrada. De esta manera, coincide con el horario de la apertura de la sala de exposiciones de este espacio cultural.