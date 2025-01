Crecen las ventas de casas heredadas en el sector inmobiliario según La Casa Agency

Entre los problemas más frecuentes se encuentran las disputas entre los herederos sobre el precio de venta o la distribución de las ganancias, seguido de complicaciones legales, como la falta de inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del nuevo propietario En el dinámico panorama del mercado inmobiliario, un fenómeno que está cobrando cada vez más relevancia es el incremento en la venta de propiedades provenientes de herencias. Según datos proporcionados por La Casa Agency (www.lacasa.net), cerca del 20% de las viviendas en venta actualmente tienen este origen, lo que está generando un impacto significativo en el sector. Este crecimiento responde a factores como el envejecimiento de la población, el aumento de los patrimonios familiares y las complejidades fiscales asociadas a las herencias.

Los conflictos más comunes

La venta de casas heredadas no está exenta de retos. Entre los problemas más frecuentes se encuentran las disputas entre los herederos sobre el precio de venta o la distribución de las ganancias. Además, también surgen complicaciones legales, como la falta de inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del nuevo propietario o impuestos pendientes, como el de sucesiones o plusvalía municipal.

"La falta de acuerdos entre los herederos puede retrasar considerablemente el proceso de venta, además de generar tensiones familiares", afirma un representante de La Casa Agency. Estas tensiones pueden intensificarse cuando hay varios herederos involucrados, especialmente si no cuentan con una estrategia clara para gestionar la propiedad.

Un caso común es el de propiedades que han estado en la familia durante generaciones y que, debido a la carga emocional, se convierten en un tema delicado. "Es crucial separar los aspectos sentimentales de los financieros para tomar decisiones objetivas", destacan desde la agencia.

Claves para vender rápido una casa heredada

Para agilizar la venta de una propiedad de este tipo, los expertos de La Casa Agency recomiendan tomar las siguientes medidas:

Poner la documentación en regla: Hay que asegurarse de que todos los trámites legales estén completados, incluyendo la aceptación de herencia y el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad. Esto incluye también el pago de impuestos relacionados, como el de sucesiones o posibles deudas asociadas al inmueble. Acordar un precio realista: Realizar una tasación profesional del inmueble para establecer un precio competitivo en el mercado, evitando expectativas irreales que puedan alargar el proceso. Una evaluación precisa no solo acelera la venta, sino que también ayuda a prevenir conflictos entre los herederos. Contratar a un agente inmobiliario especializado: Contar con el apoyo de un profesional que tenga experiencia en este tipo de ventas puede facilitar la negociación y garantizar un proceso ágil y transparente. Los agentes también pueden ofrecer estrategias de marketing personalizadas para captar compradores potenciales. Revisar el estado de la vivienda: Antes de poner la propiedad en el mercado, es importante realizar una inspección para identificar posibles reparaciones necesarias. Una casa en buen estado tiene más probabilidades de venderse rápidamente. El papel de las herencias en el mercado actual

La creciente incidencia de las ventas de casas heredadas refleja también cambios demográficos y económicos. En muchas familias, las propiedades acumuladas por generaciones anteriores representan una parte significativa del patrimonio, pero también pueden convertirse en una carga si no se gestionan adecuadamente.

"Las casas heredadas suelen ser vistas como un legado, pero también implican una serie de responsabilidades que los herederos deben asumir", explica un experto de La Casa Agency. Estos inmuebles pueden requerir mantenimiento continuo, pago de impuestos y otras gestiones que, en algunos casos, superan las capacidades de los herederos.

Por otro lado, estas ventas también representan una oportunidad para quienes buscan adquirir una propiedad. Muchas de estas casas se encuentran en zonas consolidadas y tienen características arquitectónicas difíciles de encontrar en viviendas nuevas, lo que las convierte en opciones atractivas para compradores particulares e inversores.

Un futuro marcado por la planificación

Para evitar complicaciones, los especialistas recomiendan planificar la herencia de los bienes inmuebles con anticipación. Esto incluye definir claramente los herederos, regularizar la situación legal de las propiedades y, si es posible, dejar instrucciones sobre la gestión del patrimonio.

Desde La Casa Agency señalan que, pese a los desafíos, vender una casa heredada también puede ser una oportunidad para los herederos de obtener liquidez o reinvertir en otros proyectos. Con el asesoramiento adecuado, el proceso puede ser mucho más simple y efectivo.

En un mercado donde cada vez más viviendas provienen de herencias, entender cómo navegar este tipo de operaciones puede marcar la diferencia entre un proceso exitoso y uno plagado de obstáculos. La combinación de profesionalismo, transparencia y una visión clara puede convertir estos desafíos en oportunidades tanto para vendedores como para compradores.