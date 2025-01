Richard Gere, Goya Internacional 2025

Días del cielo, Oficial y caballero, American Gigolo, The Cotton Club, Pretty Woman, y el musical Chicago, por el que gano el Globo de Oro, son sólo algunos de los muchos títulos indisolublemente ligados a Richard Gere, en la memoria y las emociones de espectadores de todo el mundo en las últimas décadas.

Foto: ©Myrna Suarez



Mundialmente conocido, el comprometido actor y productor estadounidense será distinguido con el cuarto Goya Internacional de la historia. Creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el planeta, se le ha concedido "por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico, protagonizando algunas de las películas mas icónicas de la historia del cine, y el compromiso social, manifestado en lo personal y en lo profesional, desarrollado durante décadas".

Con un indudable atractivo físico del que ha hecho gala en sus numerosas apariciones en la gran pantalla, Gere lleva cinco décadas actuando y recogerá el Goya Internacional en el año en el que se cumple el 50 aniversario de su debut en la gran pantalla.

Terrence Malick –fotografiado por el legendario director de fotografía español Néstor Almendros–, Francis Ford Coppola, John Schlesinger, Robert Altman, Paul Schrader, Richard Brooks, Lasse Hallström, Mike Figgis, Todd Haynes, Rob Marshall, Mira Nair y Jerry Zucker son algunos de los directores/as que conforman la filmografía del también protagonista de Días del cielo, Cónsul honorario, Atrapados sin salida, Buscando al señor Goodbar, Siempre a tu lado (Hachiko), Asuntos sucios, Mr. Jones, El primer caballero, Chacal, La gran estafa, I’m not there, El caso Wells, Amelia y Los amos de Brooklyn. Gere nació en Filadelfia hace 75 años y creció en una pequeña ciudad de la Parte Alta del Estado de Nueva York.

Julia Roberts (con quien rodó la ya clásica Pretty Woman y Novia a la fuga), Kim Bassinger (Asuntos sucios y Análisis final), Jodie Foster (Sommersby), Winona Ryder (Otoño en Nueva York), Susan Sarandon (¿Bailamos? y El fraude), Diane Keaton (Buscando al señor Goodba), Diane Lane (The Cotton Club, Infiel y Noches de tormenta) y Uma Thurman (Análisis final y la recientemente estrenada Oh, Canada) han sido algunas de las co-protagonistas de Gere, que en el 2007 recibió el Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

Hace más de 30 años fundó la Gere Foundation para canalizar su intenso activismo en favor de la autonomía del Tíbet y la preservación de la cultura tibetana enarbolada por el Dalai Lama –Gere practica el budismo desde los veinte años–; así como su apoyo a los derechos de los pueblos indígenas, los refugiados y las personas sin hogar. Su profundo compromiso con estas causas traspasa fronteras y le ha llevado a colaborar, entre otras, con las ONG’s Survival International, Open Arms y Hogar Sí. El actor también es un fuerte defensor de la protección del medioambiente y a través de su fundación respalda un ambicioso proyecto de conservación natural, Sierra a Mar, en México.

Richard Gere, que ha encontrado su sitio en España –reside en nuestro país desde el pasado otoño– empezó como músico –toca varios instrumentos– antes de dedicarse a la actuación. Fiel a su imagen –inconfundible su pelo largo y plateado–, el que fue icono de moda en los años ochenta –los trajes de Armani que lució en American Gigolo le convirtieron en el hombre del momento– ha manifestado que la persona que más influencia ha tenido en su vida ha sido su padre, en quien se inspiró para su última película Oh, Canada.

Tras Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver, la Academia de Cine distingue a uno de los actores más carismáticos y comprometidos de la industria cinematográfica.