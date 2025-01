Cerca de 100.000 personas reclaman la financiación pública de medicamentos oncológicos

La Fundación Alivia entregará estas firmas al Ministerio de Sanidad y a la oposición La Fundación Alivia ha recogido 88.000 firmas de ciudadanos para reclamar al Gobierno la financiación completa de los tratamientos oncológicos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Con motivo de la celebración el próximo 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, Alivia ha comunicado que llevará estas firmas al Ministerio de Sanidad y también a los representantes de la oposición en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Según los últimos datos del informe Oncoindex, únicamente el 33% de los tratamientos recomendados por la ESMO contra el cáncer tienen financiación pública completa (46 de 139). Y más del 21% no tienen ningún tipo de financiación (30 de 139). Además, muchas de las terapias para enfermedades tan prevalentes como el cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de colon y recto no están financiadas (solo el 29, 45 y 16% respectivamente).

Pese a las recomendaciones de las sociedades científicas, las demandas de los pacientes y los informes advirtiendo de la falta de agilidad de los trámites de autorización de los tratamientos oncológicos, la Fundación Alivia advierte que el Gobierno no ha tomado ninguna medida al respecto.

"Estos tratamientos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. No se trata de un problema marginal, ya que podríamos evitar la muerte de miles de personas al año si el acceso a los tratamientos fuera mejor y tuviéramos financiación en la Seguridad Social para todas las terapias recomendadas por Europa", asegura Carla Galán, responsable de programas de la Fundación Alivia en España.

Según el informe más reciente de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (EFPIA), publicado en junio de 2024, los pacientes en España esperan un promedio de 629 días para acceder a nuevos medicamentos oncológicos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Este tiempo de espera ha aumentado en comparación con informes anteriores, donde se registraban 611 días.

La recogida de firmas llevada a cabo por la Fundación Alivia ha sido llevada a cabo online, a través de un formulario rellenado por los interesados en su página web.

Sobre el Oncoindex

El Oncoindex es el primer informe en España diseñado para informar a los pacientes sobre el estado de financiación pública de medicamentos oncológicos y hematológicos. Este indicador se basa, en primer lugar, en los fármacos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex muestra una lista de tratamientos de eficacia contrastada incluidos en las recomendaciones de la ESMO.

Sobre la Fundación Alivia

La Fundación Oncológica Alivia nació en 2010 en Varsovia, Polonia, para ayudar a los pacientes con cáncer. La fundación fue creada por Bartosz Poliński, hermano de Ágata, después de que a ella le diagnosticaron cáncer de mama avanzado en el 2007. Durante años los hermanos lucharon contra la enfermedad y un sistema sanitario público con pocos recursos. Esa experiencia no solo los hizo conscientes de los problemas a los que se enfrentan los pacientes, sino que también les enseñó a resolver las situaciones más difíciles. Alivia busca compartir ese conocimiento específico para ayudar a los pacientes oncológicos de manera eficaz.

La misión de Fundación Alivia incluye educación y formación sobre el cáncer, apoyo en la atención sanitaria al paciente oncológico y facilitar herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.