​Bueydu se consolida como referente en el alquiler de maquinaria

Desde que comenzara a funcionar para empresas y particulares en agosto de 2024, Bueydu se ha convertido en el referente para el alquiler de maquinaria, haciendo de esta opción una oportunidad y solución accesible y rentable para todos.



“Después de dos años de desarrollo, en marzo lanzamos una primera versión con un mínimo producto viable. Su éxito nos llevó a lanzar la versión actual en agosto, donde cualquier usuario puede subir, de forma gratuita, un producto en alquiler y darle rentabilidad sin necesidad de vender. De hecho, uno de los sectores que mejor funciona es el alquiler de maquinaria agrícola donde empresas como ITT Rent y Guillermo García, referentes del sector, forman parte del catálogo” explica Manuel Carvajal, quien, junto con María Jesús, están detrás del proyecto y ultimando los detalles de la aplicación nativa para móvil que lanzarán próximamente para ganar funcionalidad.

Fundadores de Rinoagro, empresa especializada en la venta de remolques, cisternas y repuestos en un proceso 100% online, vieron la oportunidad de responder a la demanda de maquinaria disponible para el alquiler en proximidad y por periodos cortos. Así, tanto el propietario, que no la necesita a diario, como el pequeño empresario, que no puede tenerla en propiedad, se encuentran para rentabilizar y ahorrar, respectivamente, ese nicho de producto.

“En Bueydu no sólo hemos centrado el producto en el agrícola, sino que se puede alquilar desde un avión hasta un barco, pasando por un cortacésped o un tractor. Es global y una oportunidad para quien alquila y para quien necesita alquilar” explican.

Según los últimos estudios, la tendencia de renting tecnológico, entendiendo este como opción de alquiler no solo de maquinaria pesada sino de dispositivos más domésticos, no ha parado de crecer en España a un ritmo constante como respuesta a una demanda creciente que busca respuesta a necesidades puntuales y entiende que la optimización de recursos es clave.

Pese a que parece una plataforma reciente, actualmente hay quien ya está reportando beneficios gracias a su uso, abriendo una oportunidad de negocio a particulares y empresas y siguiendo la propia senda de las ODS.

Tractores desde 80 euros al día, elevadores desde 50€, aviones desde 150€ o remolques desde 54€ dan solución a cientos de autónomos, particulares y empresas que buscan este tipo de maquinaria para días o momentos puntuales de su producción.