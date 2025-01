La AMT Sol y Playa premia la innovación tecnológica de destinos turísticos inteligentes

Los proyectos ganadores han sido Ok Located, Freeplantour, Barceló Hotel Group, Murmuration y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Madrid, 23 de enero de 2025.- La Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT) entregó los galardones de la VIII edición de los AMT Smart Destinations Awards,en el marco del foro #techYdestino de FITURTECHY, que se celebró en el contexto de la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

Los premios AMT Smart Destinations Awards reconocen las soluciones y herramientas tecnológicas ya implementadas que ayudan a los destinos turísticos a avanzar en su transformación hacia Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Además, se ha incorporado una nueva categoría que destaca un proyecto innovador implementado por un destino.

Los municipios integrantes de la AMT —Salou, Calvià, Adeje, Arona, Torremolinos, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana y Benidorm—, junto con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), reconocen los esfuerzos para superar los retos de la digitalización y sostenibilidad en el sector turístico.

Con la presencia de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, representantes de la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa, del ITH y de SEGITTUR fueron los encargados de entregar estos galardones que permitirán a las entidades y empresas en las categorías de gestión integral del destino, interacción con el turista y ciudadano, sostenibilidad medioambiental y promoción y marketing del destino.

En la primera de ellas, destinada a la ‘Gestión integral del destino’ el encargado de recoger el galardón ha sido OK Located. Se trata de una plataforma móvil tecnológica e innovadora enfocada a la cohesión de territorios, que digitaliza ciudades y municipios, permitiéndoles acceder por proximidad a la información turística, cultural y comercial.

En la categoría de ‘Interacción con turista y ciudadano’, la propuesta premiada Freeplantour. Una plataforma que genera al instante itinerarios de viaje para cualquier destino en cualquier idioma.

La tercera de las categorías premió las propuestas de ‘Promoción y marketing’. El jurado tuvo en cuenta el trabajo de Barceló Hotel Group. Una plataforma digital que ofrece experiencias en colaboración con proveedores locales que invitan a los viajeros a sumergirse descubriendo su verdadera esencia.

También se reconoció en el apartado de ‘Sostenibilidad’, fue premiada Murmuration. Un espacio que proporciona los indicadores necesarios para integrar los problemas ambientales en todas las cadenas de decisiones y para todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, las empresas y el público en general.

Por último, en la nueva categoría de ‘Proyecto Innovador del destino’, ganó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con su proyecto DataLAB, contempla cuatro iniciativas basadas en la transformación digital e inteligencia artificial, la medición continua, la toma de decisiones, la ayuda a la ciudadanía, turistas y tejido empresarial, así como una gestión eficiente de los servicios municipales.

El Jurado fue compuesto por representantes de la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT) y un grupo de expertos profesionales del ámbito turístico nacional y del sector hotelero, miembros de FITUR, SEGITTUR, Invat·tur e ITH.

Los finalistas por categoría han sido: Gestión integral del destino:

Placenet Internet of Places

Ok Located

Interactive System Developers

Interacción con el turista y ciudadano

Wireless Galicia

Freeplantour

Class One Group

Promoción y marketing del destino

Keibell APP

Barceló Hotel Group

ID Tech & Com

Sostenibilidad medioambiental

Effiwaste

AsoPMR

Murmuration

Proyecto Innovador del destino

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Ayuntamiento de Benissa

Ayuntamiento de Dénia

Sobre la AMT Sol y Playa La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa nace en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan a la financiación de los municipios turísticos y al compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos.