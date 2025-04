¿Se va a viajar esta Semana Santa? 5 errores que los expertos advierten tras un accidente 

La Semana Santa es una de las épocas del año con mayor volumen de desplazamientos por carretera. Con millones de vehículos en circulación, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico aumenta considerablemente.

Sin embargo, existen errores frecuentes que pueden comprometer el derecho a recibir una indemnización tras un siniestro. A continuación, se detallan los cinco más habituales y las recomendaciones para evitarlos.

No rellenar correctamente el parte amistoso

Uno de los errores más frecuentes es cumplimentar de forma incorrecta el parte amistoso de accidente. Un dato incorrecto, una firma faltante o una descripción poco clara pueden dificultar seriamente el proceso de reclamación.

Para minimizar este riesgo, se recomienda completar el parte con calma, revisar todos los campos, asegurar la coherencia en la revisión de los hechos y, siempre que sea posible, documentar la escena con fotografías desde distintos ángulos.

No llamar a la policía cuando es necesario

En caso de que haya personas heridas, desacuerdos entre los implicados o daños importantes, resulta esencial contar con la Policía o la Guardia Civil.

El atestado policial puede convertirse en una prueba clave para determinar responsabilidades y facilitar una reclamación. Omitir este paso puede debilitar la posición de quien solicita la indemnización.

No acudir al médico tras el accidente

Uno de los fallos más perjudiciales es no acudir a un centro médico tras el accidente. Es fundamental hacerlo dentro de las primeras 72 horas, incluso si no se presentan síntomas de forma inmediata, ya que algunas lesiones, como el latigazo cervical, puede manifestarse horas o días después.

Registrar adecuadamente todos los síntomas en informes médicos permitirá recibir el tratamiento adecuado y garantizar que la compensación sea proporcional al daño sufrido.

No conservar los justificantes de gastos derivados del accidente

En muchas ocasiones, la atención se centra en los daños materiales o lesiones físicas, pero se descuidan otros gastos relacionados con el accidente. La falta de justificantes puede suponer la pérdida de cantidades que legalmente deberían ser resarcidas.

Conservar facturas, tickets, informes médicos, documentación relativa a desplazamientos, bajas laborales o consultas privadas permite presentar una reclamación completa y obtener una indemnización adecuada.

No contar con asesoramiento legal

Gestionar una reclamación sin conocimiento del proceso legal ni de los derechos que asisten a la víctima puede resultar en una compensación insuficiente. La intervención de un abogado especializado en accidentes de tráfico permite valorar correctamente la indemnización, negociar con las aseguradoras y asegurar que se respeten los derechos de la parte afectada.

Carla Tonín, responsable jurídica de Calculatuindemnización.es, advierte sobre el aumento de accidentes en estas fechas y la necesidad de actuar con rapidez e información:

“En Semana Santa se incrementan significativamente los siniestros, y muchos conductores pierden su derecho a indemnización por desconocer los pasos que deben seguir.

Mi recomendación es clara: no firmar nada sin un buen asesoramiento legal. Conservar todos los informes médicos, justificantes de gastos, documentar bien los hechos y sobre todo contar con un equipo especializado desde el primer momento será fundamental para proteger los derechos de la víctima y asegurar una compensación justa.”

Si se va a viajar en esta Semana Santa, hay que evitar estos errores y proteger el derecho a una compensación en caso de accidente. La prevención y el conocimiento pueden marcar la diferencia entre recibir una indemnización justa o perder dinero por desconocimiento.

