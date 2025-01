Entrevista al poeta y músico Arcûghal. En febrero presenta su álbum doble “Huérfanos”

En 2023, el músico Arcughal publicó en la editorial La Consentida su poemario “Fermentar o morir”, resumido con estas palabras a modo de sinopsis: “Este mundo de hoy supera las expectativas de la normalidad. / El cielo no te espera. / Muévete o quédate en el infierno”. Enterado de que pronto saca un álbum con canciones de dicho poemario, le realicé esta entrevista al modo más complicado pero más nutricio: yo le lanzo una pregunta, la responde, y según lo respondido genero otra, y así vamos avanzando. De esta manera se tarda más que con una entrevista lanzada ya con todas las preguntas preparadas, pero, así, se genera un efecto conversación que es, a mi modo de ver, más atractivo, y como verá el lector, más verdadero, y como verdadero, en algunos puntos, tenso. Que se abra el telón...



1- Tu última canción con vídeo publicado es 'Huérfanos', donde se manifiesta una merecida crítica dura a esta sociedad y su indolencia. En ella hablas de que solo podemos escoger entre dos cosas: matar o morir. Explícanos... Pienso que vivimos en una sociedad inventada por nuestros gobernantes, supeditados a los grandes señores de la guerra, que no son más que los mismos de siempre, ricos y poderosos, dueños de la conquista y el poder. En esta época basada en la ingeniería capitalista y depredadora juegan siempre a atender las necesidades de la sociedad basada en la producción. Un régimen individualista, psicópatas que dicen cubrir las necesidades básicas, además de vender un sistema que dice ser capaz de que cualquiera puede alcanzar sus propios objetivos, por méritos propios. Es un engaño, siempre ganan ellos. Absorben las súplicas y peticiones del pueblo, pero el resultado es falso. Al final es siempre el mismo generan división, enfrentamiento, odio, etc. Estamos en una granja engordando de soberbia y apariencia. Nos venden un futuro tecnológico donde deciden crear un nuevo Dios que es la máquina, el transhumanismo como nueva ciencia, y otras tantas innovaciones que irán degradando la esencia de lo humano, mermando el alma del individuo y su propia capacidad de alcanzar la consciencia. Una jungla basada en morir o matar. Pues vivimos bajo el yugo de la competición artificial, la era de la sobreinformación, y la tecnología avanzada, la I.A., del posthumanismo, etc .Y no nos hemos preocupado de lo verdaderamente esencial del individuo y la sociedad que es desarrollar las buenas relaciones humanas como especie. Cuyo propósito es ser capaces de vivir en armonía, a través de la elaboración de nuestras habilidades más elevadas para consagrar una realidad consciente y llevar nuestros instintos naturales a un mundo auténtico con identidad propia e individual. Donde todos los seres vivos comulguen con una sola verdad: la vida, la identidad y autenticidad.

2- En tu alegato, con el que estoy de acuerdo en todo, me llama la atención que digas "Donde todos los seres vivos comulguen con una sola verdad: la vida". ¿Qué opinas entonces del veganismo? Porque los individuos del resto de especies también son seres vivos, y esclavizarlos y comerlos -sin necesidad, se puede ser vegano y estar incluso más sano- es someterlos a un mismo Estado totalitario y fascista como el que has descrito. Pienso que evidentemente vivimos en un mundo engañoso y poco empático donde el homocentrismo sigue vigente. Por tanto estamos en una dimensión muy depredadora basada en un consumo innecesario, en exceso y sin límites. Creo en la filosofía budista como forma de entender la vida. Creo en el planeta Tierra como un ser viviente en sí mismo, del cual formamos parte de su naturaleza, pero que a la vez hay otra naturaleza artificial en nosotros que se aleja a pasos agigantados del planeta sin respetarlo siquiera. Soy consciente de que matar a un animal es un sacrificio, pero soy más consciente de que la forma de hacerlo y cómo se lleva a cabo su matanza y el trato es vejatorio. Deberíamos boicotear los zoos y librar al mundo de los falsos protectores de los animales. Sería bueno que el mundo dejará de ser un zoológico disfuncional.

3- Disculpa que me detenga en este punto antes de seguir en temas netamente musicales, pero reconoces ser consciente de que matar un animal es un 'sacrificio' (interpreto crimen, ¿cierto?) y que es vejatorio. Por tanto, 1) ¿qué hace que aún no seas vegano? Y 2) ¿quiénes son para ti los falsos protectores de los animales? Lo que hace que no sea vegano es que realmente pienso que el hecho de tener estómago y que para vivir resulta que es necesario alimentarse y después de haber estado en tantos lugares de la tierra como África, Asia, Europa, Latino América, EEUU, etc... y conocer distintos hábitos alimenticios, y dentro de esos lugares descubrir la diversidad de la cocina. Y dentro de esa diversidad culinaria las distintas filosofías, y creencias relacionadas con la alimentación. He conocido incluso a personas decir que se alimentan, es decir que viven del Sol, sin comer prácticamente nada. En la India hay culturas que subsisten así. La filosofía budista por ejemplo es vegana, ellos piensan que cualquier animal es un ser divino, por tanto no comen animales. Y así podría contarte un montón de anécdotas, pues es algo que siempre me he planteado, me refiero a dejar de comer carne y hacerme vegano, y sí lo haría solamente por cómo se trata a los animales en las granjas industriales. Hacinadas. Las gallinas ponedoras, bueno, me refiero a la industrias cárnicas, es aberrante y desolador, realmente horrible. En un documental que vi muy interesante hablaban de todo esto y muchos de estos ganaderos que mostraban en el documental planteaban distintos tratos a los animales para que tuvieran dentro de su entorno una vida fuera de esa gran industria de producción masiva y sin escrúpulos, para el consumo de carne masivo. Y a final uno de ellos que ingenio la mejor manera, es decir campo abierto, sin estrés, buena alimentación, etc. Aun así confirmo que el comer carne suponía un sacrificio.

En la primera película de Avatar, me sorprendió mucho la historia de ese planeta en conexión de todos los seres vivos, aun basándose en la caza, la historia de esa cultura reconocía ese sacrificio que era comer carne pero sí que lo hacían como un león devorando a su presa. He visto con mis propios ojos cómo una leona mata a una cebra y la verdad que me marcó muchísimo, es algo que no se me borrará en la vida de mi cabeza. El hecho de estar en la Sabana y vivir una experiencia viva de cómo pasan durante todo el día cazando los depresores, los buitres alimentándose de los restos y los herbívoros de las plantas, Estoy hablando de Kenia, a mí esa naturaleza salvaje me pareció increíble, de ahí que no me gusten los zoos. Los falsos protectores de los animales. Es todo un negocio, todo se basa en ganar dinero y punto. Los zoos no son protectoras de animales. Deberían luchar para acabar con la caza, contra el contrabando de los animales, contra el turismo sin límites de las selvas como Masái Mara, está todo hecho una mierda. Esa es la verdad, todo es falso, engañoso y repugnante. No sé si te contesto con esto pero es un tema muy completo y difícil.

4- Es sencillo. Te he preguntado retóricamente si sabiendo cómo sabes que es profundamente injusto y muy cruel comer animales, por qué lo sigues haciendo, si es porque otros los matan por ti o por mera vagancia sentimental. Y me has respondido por enésima vez con demagogia y capciosidad. Con lo que entiendo que la injusticia que enfrentas en las letras de tus canciones es íntima, estrecha y egoísta.

Me hablaste de que sacarías pronto un doble álbum. Además de “Huérfanos”, qué otras canciones destacarías, y por qué razón. El qué, el cómo, el dónde y el porqué son las mejores preguntas que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. No creo en verdades reveladas por dogmas religiosos, o doctrinas políticas, por tanto no predicaré en un templo, ni en ninguna tribuna. Soy educador, gracias a la poesía y la filosofía. Me he criado en una familia que se ha dedicado al campo, es decir a la agricultura y a la crianza de animales, he vivido mi infancia y adolescencia en ese entorno. Actualmente he conseguido un terreno donde estamos preparando un huerto, pero la crianza de ciertos animales es imposible hoy día, habría que revisar la ley animal para ver qué protegen realmente. Pero no me puedo extender con este tema mucho más. No sé trata de que prefiera que otras personas maten a las criaturas que consumo, ni que me plazca su sufrimiento. Se trata de vivir en un mundo menos despiadado para con todos los seres vivos de este planeta. He estado en las amazonas con una tribu durante una semana y tuve que pescar con un simple hilo y un anzuelo para poder comer. También probé la técnica de alimentarme del Sol pero parece ser que no es fácil porque uno de los tres que estuvimos experimentando esa técnica se quemó la retina, etc. Te podría contar muchas más cosas, pero sería cara a cara y con muchas sesiones, así que tampoco me quiero justificar más. Porque soy un ser humano imperfecto y egoísta por supuesto, pero sigo intentando encontrar mi identidad a través del pensamiento crítico, mediante mis viajes, experiencias y lecturas, etc... Para poder educar a mis educandos con la mayor libertad, sin inculcarles nada, simplemente siendo un guía y piensen por sí mismos. Me parece increíble que los animales domésticos como pueda ser el perro (el mejor amigo del hombre) no pueda andar suelto conmigo en ningún lugar, nada más que en un recinto ridículo y vergonzoso y que lo llamen pipican, que ni en lugares como el pirineo puedan ir sueltos, o incluso estén prohibidos como en Francia, porque según la ley ecologista dañan el medio ambiente.

Yo creo que el mundo se lo ha agenciado el hombre y se protege ridículamente de ellos, y simplemente les molesta, reduciendo al animal a un mero sirviente, limitando su entorno en el nada. Todo se basa en morir o matar (un sacrificio) pero hay muchas formas de hacerlo y lamentablemente vivimos en un mundo dirigido por gente de mierda que ha creado una granja de seres vivos incapaces de desarrollarse como tales. Ahora sí me gustaría hablar de mi doble disco extraído de mi último poemario “Fermentar o Morir”, editado por la editorial La Consentida. El título del libro hace referencia a lo que estoy hablando: fermentar es la lucha por alcanzar esa consciencia propia que hace que tengamos una identidad propia auténtica y genuina. En un mundo opuesto a ello. Tratando de utilizar al individuo como una pieza más de esta gran fábrica de producción que es la muerte del alma.

5- ¿Fermentar para llegar a otro estado? Como la harina que se vuelve pan. Sí, has dado en el clavo. Fermentar es madurar, dejar el sustrato de intacta sobriedad, siempre confié en Los Ángeles en blanco y negro, a la luz de la luna y en caída libre sin sombras que los confundan. Es asombroso viajar sin vehículo y aparecer a distancias infinitas delante de ti... Después de todo somos de carne y hueso. Este sería el poema que da nombre al poemario. Las palabras claves son: Madurar, sustrato, caída libre, viajar, carne y hueso. Por tanto la idea es la trascendencia del ser y la transformación de la persona hacia el estado esencial, auténtico, con identidad propia. Un poemario de 43 poemas que surgen desde un punto de vista crítico, que reflejan mi visión del mundo a través de la experiencia propia. Conciliándome con el corazón, despojándome de los lastres para ser dueño de mi alma.

6 - El poemario Fermentar o morir contiene 43 poemas. De ellos has usado unos cuantos para canción, canciones que aparecen en el álbum doble que está previsto salga en febrero de este año. ¿Cuando escribías el poemario ya sabías o intuías cuáles poemas serían canción o elegir para canción fue una tarea posterior? (Aunque supongo que todo iría en paralelo, la escritura del libro y crear canciones, y habría traslaciones constantes de ambos mundos, ¿no?) Actualmente he llegado al punto de que no hay nada nuevo bajo el Sol. A entender que todo es aprendizaje, que cada uno tiene sus tiempos y su ritmo para convertirse en el barquero como en la obra de Hermann Hesse (Siddharta). Para no enfermar el alma hay que dejar y soltar sabiendo que cada uno tiene sus tiempos, su ritmo de aprendizaje. Por tanto creo que lo más difícil es empatizar con tanto desorden. Dentro de este caos, también existe la armonía, la belleza y la plenitud a las que me aferro, y como comunicador que me siento, a través de la literatura, la poesía, la música, la fotografía e incluso la pintura y el cine, me hace vibrar en una sintonía más acorde con las esferas invisibles. Así que entiendo que todo va en paralelo a lo que escribo, lo que canto y lo que interpretó, como dice uno de mis temas, el tema 'Tristeza'. El álbum es un viaje de canciones, una marcha de esperanza, de caminos que se cruzan, de personas que se hablan. He creado un personaje que se encarga de hacer ese tipo de trabajos. Fermentar o morir es un libro que lleva rodando ya hace cuatro años y después de cuatro años y de ir grabando canciones extraídas de este poemario he decidido que es el momento de publicar. Estas 20 canciones han surgido del propio libro. El álbum tiene el nombre de “Huérfanos”, título que ha dado muchas vueltas, lo he cambiado muchas veces, pero a lo largo de este año pasado me he decantado por este sustantivo en concreto, porque las experiencias vividas me han llevado hasta ahí, a pensar que estamos expuestos en este planeta salvaje, dirigido por gente de poca consciencia, dominado más por la oscuridad que por la luz, sintiéndome un bastardo.

7- Hablaste de que tú objetivo es 'trascendencia del ser', hacia el estado esencial, con "identidad propia", pero me dices ahora que te sientes un bastardo. ¿En qué punto dirías, entonces, que estás de esa transformación de la que hablas? Un disco crítico que habla del adiestramiento, del control y del adoctrinamiento, de la distracción y la manipulación. Un disco espiritual, que entiende la consciencia y la imposibilidad de conocer el secreto de la creación. Un enigma mágico donde la fiesta es un reclamo y origen un silencio. Huérfanos en un mundo tan absurdo y a la vez tan locuaz. Hablo del amor como una necesidad indiscutible. Un disco que nos cuenta las ganas de vivir sin tener en cuenta ningún objetivo. Para paliar el dolor de ser arrojados sin más, en un sistema hostil y jerárquico. Donde el despertar es necesario. Me encuentro actualmente en una situación de orfandad, pero a la vez de plenitud. Es lógico en la ilusión de la dualidad de este planeta. La contradicción indiscutible del ser. Pero con un fundamento muy claro el ser lo más honesto posible.

8- Por último, ¿cuándo y dónde será la primera presentación del disco?, y ¿cómo va el libro Fermentar o morir?, si también tienes cerca alguna presentación para él. La presentación del disco Huérfanos será el día 22 de marzo del 2025 en el teatro de Almácera que se encuentra en el centro cultural. Tenemos preparado un show en el que comulgan con la música, la poesía y el teatro. Participarán otros artistas invitados. Un evento que intenta despertar conciencias y por supuesto entretener pero sin caer en la vacuidad. Respecto al poemario fermentar o morir que se editó en el 2023 he hecho varias presentaciones durante esa fecha hasta ahora, pero aún así espero encontrar un lugar adecuado para poder hacer una lectura al uso. Muchas gracias, Ángel, por tener en cuenta mi trabajo y un fuerte abrazo. Nos vemos en estos ambientes creativos.