València regresa a Madrid Fusión 2025 con una propuesta auténtica y sostenible

Este año València destaca como destino gastronómico sostenible, de km 0 y de temporada, con despensas naturales como la huerta, los humedales de la Albufera y el mar Mediterráneo como despensa con la Lonja València vuelve a estar presente la feria gastronómica más importante del sector, Madrid Fusión, que se celebra en la capital del 27 al 29 de enero. Este 2025, la feria se convierte en una gran oportunidad para dar a conocer los esfuerzos realizados durante décadas por la ciudad en la preservación de un modelo de alimentación sostenible.

Visit València asiste a la cumbre gastronómica con un mostrador, dentro del stand de L'Exquisit Mediterrani en el pabellón 14 stand 14.1B110B, en los que dará visibilidad a través de 6 demostraciones y degustaciones a la autenticidad y sostenibilidad de la gastronomía de València, sus alimentos de proximidad, los productores de km 0, la calidad y variedad de los cocineros valencianos. Estos showcookings celebran a quienes hacen de la gastronomía valenciana un referente nacional e internacional, destacando su cocina mediterránea, tradicional y de autor. Un modelo saludable y sostenible que enriquece la calidad de vida local y la experiencia de los visitantes.

Además, recientemente la gastronomía valenciana brilló en los premios We’re Smart Green Guide. Ricard Camarena ascendió puestos en el Top 10 colocándose en sexta posición a nivel mundial, consolidando así su excelencia culinaria. Fierro recibió el Discovery Award y Begoña Rodrigo, de La Salita, fue coronada como la Best Vegetable Female Chef in the World, destacando su compromiso con la sostenibilidad. En la actualidad, Valencia cuenta con 16 restaurantes en la guía Green Guide.

Madrid Fusión arrancará con un showcooking de coctelería de Diego Godia, Director de Sala y creador de cócteles de autor en Vuelve Carolina, uno de los restaurantes del grupo Quique Dacosta que tiene en Valencia. Diego Godia elaborará tres cócteles con producto de temporada de la huerta valenciana, para los tres principales momentos del día; aperitivo: Cóctel tipo Dry Martini con naranjas encurtidas, comida: Cóctel de calabaza asada y sobremesa: Espresso Martini con chufa.

Posteriormente, los chefs Francisco Ortiz y Carlos Tubis, del Grupo Portolito presentarán un plato que fusiona tradición y sostenibilidad: el Arroz de Tubérculos, Setas y Castañas. Este plato homenajea los productos locales de la Comunidad Valenciana, como el napicol y la chirivía, junto con la dulzura de la calabaza y la castaña. Además, el toque terroso de las setas y el fondo elaborado con las pieles de los tubérculos realzan el sabor natural y local.

El martes a medio día, el chef Roger Julián de Simposio realizará una masterclass con producto de temporada, con un plato a base plato de guisante lágrima que está en su esplendor de temporada, acompañado de hierbas aromáticas frescas que le va a aportar fresco. Además, incluirán en su demostración, su versión del tradicional del all i pebre con un plato más cremoso, fino y sutil, sin menospreciar los sabores originales y tradicionales.

Para la tercera jornada de Madrid Fusión, Aitana Tejedor (chef de Valencia Club Cocina) presenta el tradicional plato de la Comunidad Valenciana: el Arròs en Fessols i Naps. Un plato que, a pesar de su sencillez, encierra la esencia de la tradición y el sabor, y que refleja la riqueza de la huerta valenciana y la filosofía del Km 0, que promueve el consumo de productos locales.

Posteriormente, Carlos Julián Martínez, chef ejecutivo del restaurante Ampar en el Hotel Hospes Palau de la Mar, ofrecerá una masterclass sobre alta cocina adaptada a hoteles de lujo, con una propuesta de desayunos 5 estrellas.

Para finalizar, José María Baldó, jefe de cocina del restaurante Brasserie Sorolla en el Hotel Las Arenas, presentará platos basados en productos de temporada, como las alcachofas en escabeche con cremoso de azafrán y las crucíferas de temporada a baja temperatura.