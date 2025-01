Soluciones frente a los retos hídricos y la diversificación del turismo de sol, los objetivos que HolaCamp apunta para 2025

Según la operadora y gestora de campings HolaCamp, pese al crecimiento sostenido que ha experimentado el sector del camping en los últimos años, prolongar la temporada media para distribuir la demanda, la adopción de prácticas más sostenibles en respuesta a los desafíos relacionados con el agua y el clima, y una diversificación de la oferta más allá del tradicional turismo de sol y playa son los objetivos a alcanzar en 2025 El sector del camping ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, creciendo tanto en su estructura como en el interés que genera. El número de pernoctaciones y niveles de ocupación han alcanzado cifras récord, mientras que la inversión en campings ha aumentado de manera significativa. Sin embargo, el sector enfrenta importantes retos de cara a 2025 para poder seguir su aumento exponencial. De acuerdo con la operadora y gestora de campings HolaCamp, los principales desafíos que el sector tiene que afrontar en 2025 son la ampliación de las temporadas medias, la búsqueda de soluciones sostenibles frente a los retos hídricos y climáticos, y la diversificación más allá del turismo de sol y playa.

Alfonso Leprevost, CEO y cofundador de HolaCamp, destaca la importancia de prolongar las temporadas medias más allá de los meses de junio y septiembre, épocas del año donde la actividad en los campings españoles decrece, lo cual permitiría gestionar mejor la demanda y evitar la saturación en temporada alta. "Las empresas necesitan seguridad jurídica y ayudas para desarrollar proyectos que hagan del camping una opción atractiva durante todo el año. Por su parte, los gobiernos deben garantizar que las regulaciones y los incentivos estén alineados con esta visión", indica.

"La diversificación de la oferta también es crucial, no se puede depender de ser el Sillicon Valley del sol", explica Leprevost, quien alude que España no puede seguir dependiendo exclusivamente del modelo de "sol y playa". "España tiene un potencial inmenso para ofrecer experiencias de turismo gastronómico y de aventura que se integren perfectamente con el camping y que ayudará a redistribuir el flujo turístico a lo largo del año y del territorio, aliviando la presión sobre las zonas más concurridas en temporada alta" destaca el CEO de HolaCamp.

Mitigar los riesgos de las inclemencias meteorológicas

La gestión de los recursos hídricos y las inclemencias meteorológicas se ha convertido en el otro gran "debe" del sector en 2025. El año pasado estuvo marcado por eventos climáticos como la sequía que afectó a España durante la primera mitad del año y que prohibió temporalmente llenar las piscinas de campings y hoteles, o la DANA que golpeó especialmente a campings en el litoral Mediterráneo. Pese a ello, Alfonso Leprevost recuerda que, en términos de sostenibilidad, el sector del camping se encuentra en primera posición respecto a los objetivos marcados por la Agenda 2030.

"Es necesario encontrar formas de compensar el impacto a medio plazo y desarrollar infraestructuras que permitan un uso eficiente y sostenible del agua, así como estrategias para mitigar los efectos del cambio climático", advierte el experto, quien apunta que, coincidiendo con los datos aportados por la Federación Catalana de Campings, el 74% de los campings disponen de sistemas de reutilización de agua o depuradoras propias.

"Muchos campings del litoral se encuentran en zonas inundables, por lo que lo sucedido en 2024 debe servirnos como advertencia para seguir una línea que ya se están trazando a la hora de encontrar soluciones para evitar sucesos que, aunque no se puede pronosticar, si llegar a anticiparlo" sentencia Leprvost.