Activa Canarias representa al Ecoturismo canario en FITUR

El sector recalca su papel como agente de cambio en el modelo turístico canario, aumentando en facturación anual y generación de empleo La semana pasada Activa Canarias acudió a FITUR, una de las ferias turísticas más importante del mundo, representando a un sector que cuenta con unas 1.200 PYMEs, lo que convierte a Canarias en la Comunidad Autónoma con más empresas del sector en todo el Estado. No obstante, Canarias lidera el número de empresas del sector a nivel estatal desde hace varios años. El Turismo Activo y el Ecoturismo es un sector en auge en las islas que demuestra como otro modelo es posible, cuidando el entorno, diversificando la oferta turística y democratizando las rentas turísticas. No obstante, forma parte de la oferta de Turismo de Islas Canarias y de Turismo de Gran Canaria.

En declaraciones del presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría, "el Turismo Activo y el Ecoturismo ya no necesita ser explicado a las administraciones y al resto de operadores en el sector, sino que el mismo turista ya lo está exigiendo y toda la cadena turística piensa en formato de experiencia turística para satisfacer esta demanda. Esta evidencia habla de la popularización de esta modalidad turística en Canarias". Continúa: "su impacto sobre el empleo, con más de 3.500 empleos directos y su aumento de la facturación, 125 millones de euros, demuestran que es una referencia clave para el cambio de modelo en un momento donde todos los indicadores para lograr un turismo más sostenible, requiere más gasto en destino y menor número de llegadas". Concluyó que "el empleo que genera el sector es de calidad, con contratación indefinida en la mayoría de los casos y con Pymes que aumentan sus plantillas por la demanda".

El sector del Turismo Activo aprovechó la cita de FITUR para celebrar diferentes encuentros y darse a conocer con un encuentro público. La Junta Directiva de ANETAE visitó los stands de las distintas comunidades autónomas para apoyar a las empresas socias, entre ellas las canarias. Posteriormente, celebró reuniones con asociaciones autonómicas, representadas en Canarias por Activa Canarias. En un acto en el stand de Valencia se presentaron los modelos de turismo de naturaleza en el Estado, destacando las experiencias de Valencia, Canarias y Aragón.