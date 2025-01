Uno de cada tres españoles afirma desconocer los términos de servicio de apps y servicios online

En vísperas del Día de la Privacidad de Datos, que se celebra el 28 de enero, la empresa de ciberseguridad NordVPN ha revelado nueva información sobre los riesgos de seguridad asociados al desconocimiento de políticas de privacidad en las aplicaciones.



Según datos del Test Nacional de Privacidad (TNP) del año 2024, el 36% de los españoles no prestó atención a las políticas de privacidad de las apps. El usuario medio de smartphone cuenta con más de 80 apps instaladas, por lo que las probabilidades de sufrir filtraciones de datos son altas.

«Mientras, continúan los debates en internet sobre qué tiene más valor: la información personal, el petróleo o los terrenos. En el ámbito de la ciberseguridad, la respuesta está clara: los datos», afirma Adrianus Warmenhoven, experto en ciberseguridad de NordVPN.

«A diferencia de los bienes físicos, los datos personales pueden ser copiados, robados, dañados o vendidos sin dejar rastros visibles, lo que plantea graves riesgos financieros y de reputación. Las apps suelen ser el principal canal a través del cual se filtra esta información personal sensible. Esto se debe a permisos que se ignoran, actualizaciones sin realizar, un software malicioso o el uso no autorizado de datos», concluye Warmenhoven.

Aplicaciones olvidadas que ponen en peligro los datos personales

El número de aplicaciones en las principales plataformas es abrumador. Apple Store ofrece actualmente alrededor de 1,8 millones de apps, mientras que Google Play Store llega a 3,3 millones. Con esta cantidad de opciones, puede ser fácil pasar por alto los peligros potenciales.

Desgraciadamente, el estudio muestra que el 36 % de los españoles ignoran los términos y condiciones de las apps o las políticas de los servicios online porque no quieren perder el tiempo con la información legal. El 66 % subestima las políticas de seguridad de datos, el 54 % no presta atención a las políticas sobre intercambio de datos con terceros y el 61 % nunca lee las políticas sobre recopilación de datos.

Curiosamente, los jóvenes de entre 15 y 29 años muestran menos interés por leer los términos y condiciones generales que las generaciones de más edad. El dato que se repite es que la mayor parte de las personas encuestadas mostraron más interés por las políticas relacionadas con el intercambio de datos con terceros que en otras cuestiones.

En cambio, la situación con los permisos de las apps muestra más cautela. Solo el 8 % de los españoles conceden a las apps acceso sin restricciones a funciones como la localización, el micrófono y los contactos. La mayoría, el 87 %, solo permite el acceso necesario para el funcionamiento de la aplicación.

Además, retrasar las actualizaciones de software o apps puede parecer inofensivo. Sin embargo, el 31 % de los españoles las pospone regularmente. «Las actualizaciones de software son cruciales, ya que corrigen fallos de seguridad y protegen los datos. Mantener el software siempre actualizado asegura la protección de los datos personales tanto del propio usuario como de sus contactos, especialmente contra posibles ataques de phishing, que suelen generarse como consecuencia de las brechas de seguridad por la falta de actualizaciones.», asegura Warmenhoven.

Consejos de expertos para proteger la privacidad en las aplicaciones

Según otro estudio de NordVPN, casi el 87 % de las aplicaciones de Android y el 60 % de las de iOS solicitan acceso a funciones del dispositivo no relacionadas con sus necesidades reales.

«La mayoría de los usuarios conceden estos permisos sin leer los términos y condiciones, de manera que las apps podrían convertirse en espías. Esto puede dar lugar a filtraciones de datos y al robo de información personal», advierte Warmenhoven.

Para proteger la privacidad de las personas en las apps, Adrianus Warmenhoven ofrece estas medidas preventivas:

Descargar siempre las apps de las tiendas oficiales, ya que suelen comprobar la seguridad de las aplicaciones antes de publicarlas.

Familiarizarse con los permisos de datos que requieren las apps. Revisar y ajustar estos permisos es muy necesario, especialmente los más sensibles, como el acceso a la cámara, el micrófono, el almacenamiento, la ubicación y la lista de contactos.

Antes de descargar cualquier aplicación, leer su política de privacidad para saber qué información rastreará y compartirá con terceros. Si el nivel de privacidad no es satisfactorio, considera una alternativa.

Limitar el acceso a la ubicación solo cuando se utilice la aplicación y evitar utilizar cuentas de redes sociales para iniciar sesión, ya que esto puede permitir el intercambio innecesario de datos.

Eliminar las aplicaciones que ya no se utilicen para evitar la recopilación de datos.