Fundación RD es Moda impulsa la internacionalización de la moda dominicana con su primera colección cápsula en Madrid

Los mejores diseñadores dominicanos se han dado cita en Rooftop WOW Serrano para mostrar la colección con la que buscan conquistar el mundo. Bajo el claim: "Somos más que moda, somos cultura en movimiento" RD es Moda se ha posicionado como referente de talento dominicano en el marco de Fitur Con el objetivo de llevar la moda dominicana a un público internacional, la Fundación RD es Moda ha lanzado su primera colección cápsula en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Este evento, que lleva por título "Somos más que moda, somos cultura en movimiento", se ha llevado a cabo en el espacio Rooftop WOW de Serrano y cuenta con el patrocinio del Voluntariado Banreservas, Banreservas y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. La muestra estará activa hasta el próximo 21 de marzo, situando a España como la puerta de acceso al mercado internacional de la moda dominicana.

El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, asistió a la inauguración del espacio y declaró: "La moda dominicana es una de nuestras mayores riquezas culturales. Con esta iniciativa, no solo promovemos el talento de nuestros diseñadores, sino que también fortalecemos la imagen de la República Dominicana como un destino turístico atractivo que celebra su diversidad y creatividad. Estamos comprometidos en apoyar cada paso de esta internacionalización".

Por otra parte, Laura Fernández, presidenta de la Fundación RD es Moda aseguró: "Es emocionante presentar en España la primera colección cápsula de los mejores diseñadores dominicanos. Este evento no solo es un hito para nuestra fundación, sino también una celebración del talento y la creatividad que florece en nuestra isla. Hemos elegido España como el escenario para este lanzamiento debido a la estrecha relación hemos compartido a lo largo de los años. España no solo es un punto de conexión vital entre América Latina y Europa, sino que también representa una puerta de entrada a un mercado donde la moda dominicana puede brillar y ser apreciada. Nuestra colección cápsula es una manifestación del arte, la pasión y la diversidad de nuestros diseñadores. Estoy convencida de que esta iniciativa abrirá nuevas oportunidades para nuestros creativos en el ámbito internacional".

La colección cápsula destaca la creatividad de algunos de los diseñadores más reconocidos del país, quienes han aportado una visión única de su tierra, reflejando la riqueza y diversidad de su herencia cultural. Entre los participantes se encuentran Jenny Polanco, con sus delicadas prendas de lino y detalles en ámbar; Carolina Socias y sus trajes de baño que evocan el clima tropical, Mayle Vásquez, quien ofrece una visión vanguardista del Caribe inspirada en el Copey, una planta emblemática de la región. La diseñadora Carolina Sanz con sus creaciones vanguardistas, la reconocida marca de Hipólito Peña, con sus famosas guayaberas. También ha habido espacio para los complementos de la mano de la diseñadora de joyas Joarla cuya principal materia prima es el larimar, la emblemática piedra de República Dominicana y los bolsos de piel de la marca Fiori, auténticas obras de arte para el día a día o para eventos nocturnos.

El evento ha reunido a personalidades destacadas que apoyan la expansión de la moda dominicana en el mundo, incluyendo al presidente de Banreservas, Samuel Pereyra, la presidenta del Voluntariado Banreservas, Noelia García de Pereyra, quienes han expresado su entusiasmo por el potencial de la moda dominicana en el ámbito internacional. "La moda no es algo pasajero, es una vía para la expresión de la sociedad, podría decirse que la moda es una ventana al alma de los pueblos" ha señalado la presidenta del Voluntariado Banreservas.

Con esta iniciativa, la Fundación RD es Moda se posiciona como un catalizador del talento dominicano, buscando abrir nuevas puertas y oportunidades en el mundo de la moda, y celebrando la identidad cultural de la República Dominicana en cada una de las creaciones que representa.