​Migración y realidad

En España. La llegada de miles de personas a Canarias y a Baleares en los últimos meses ha creado la imagen de una invasión de migrantes que ponen en peligro el Estado del Bienestar. La alarma se ha multiplicado por el modo irresponsable en el que se afronta el reparto de menores no acompañados y por la explotación política del miedo.

Cabe recordar, pienso es importante tenerlo en cuenta, que el Estado del Bienestar no está en peligro, todo lo contrario. Los buenos datos de la economía española no se deben a un incremento de la productividad ni a una mejora de la renta real disponible, se deben a un relevante aumento del número de trabajadores, la inmensa mayoría extranjeros.