La realidad y el deseo

Estimado Sr. Presidente D. Pedro Sánchez, la realidad de la mayoría gubernamental en el Gobierno de España es la que es, la diga el rey Agamenón o su porquero, y usted y su gabinete, como servidores públicos, debieran anteponer los intereses generales de España a su sillón, pues hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, como bien expone la filosofía estoica, y gobernar sin una mayoría estable a la deriva es muy complicado. De nada sirve el "y tú más" a modo de corifeo, si no se desbloquea la situación del presente "status quo", por todo ello procede simplemente convocar nuevas elecciones. Un camino de mil "lis" empieza con el primer paso, ustedes que han sido elegidos por sufragio pasivo, los dirigentes del Poder Ejecutivo, de esta organización llamada Estado, tienen el deber moral de no anteponer su realidad en parte lastrada por los desacuerdos al deseo, eso es todo, es cuestión de mirar el interés de la mayoría, y no la razón de partido, el interés de la nación y no el interés de un "lobby" de poder, sea del partido o grupo que sea.