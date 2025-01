Qué es la foliculitis; causas, factores y prevención para el invierno

¿Qué es la foliculitis? Es una pregunta que aparece cuando se empieza a preocupar ante síntomas de esta afección capilar.

La foliculitis es una inflamación de los folículos pilosos, esas pequeñas cavidades en la piel de donde nacen los vellos. Aunque puede parecer un problema menor, quienes la padecen saben que puede ser molesta, dolorosa y, en algunos casos, afectar la calidad de vida.

Desde Clínicas Capilares IMD han creado este artículo donde explican cómo factores como el uso de ropa ajustada, el contacto con piscinas climatizadas y ciertas condiciones como la pseudofoliculitis de la barba pueden desencadenar esta afección. Además, se profundizará en su origen y cómo prevenirla.

¿Qué es la foliculitis y cuáles son sus causas principales? La foliculitis es causada por una infección bacteriana, fúngica o incluso viral, que afecta los folículos pilosos. La causa más común es una infección por bacterias, como Staphylococcus aureus, pero también puede ser provocada por otros microorganismos. Un ejemplo frecuente es la foliculitis por pseudomonas, que ocurre al exponerse a aguas contaminadas en jacuzzis o piscinas climatizadas que no han sido correctamente desinfectadas.

En general, cualquier situación que cause irritación, bloqueo o daño a los folículos puede desencadenar la foliculitis. Entre los factores de riesgo están:

Uso de ropa ajustada: La fricción constante y la falta de ventilación dificultan que los folículos pilosos «respiren», lo que los vuelve más susceptibles a infecciones.

Pseudofoliculitis de la barba: Es una forma particular de irritación que ocurre cuando los vellos encarnados, especialmente en hombres que se rasuran con frecuencia, causan inflamación en el área de la barba.

Aguas contaminadas: Las bacterias como Pseudomonas aeruginosa pueden proliferar en jacuzzis o piscinas si los niveles de cloro no son adecuados. Esta situación puede dar lugar a una foliculitis que, en muchos casos, se manifiesta como erupciones rojas y sensibles llenas de pus.

¿Cómo reconocer la foliculitis? Los síntomas de la foliculitis pueden variar según la gravedad. En sus primeras etapas, es común notar:

Pequeñas protuberancias rojas o llenas de pus alrededor de los folículos pilosos.

Dolor, sensibilidad o picazón en las áreas afectadas.

En casos más severos, los folículos pueden reventarse y formar costras dolorosas.

Es fundamental buscar atención de un experto en salud capilar si la inflamación no mejora con el tiempo, se extiende a otras áreas del cuerpo o si se acompaña de fiebre. Una evaluación profesional puede confirmar si la infección es causada por bacterias, hongos o alguna otra razón subyacente.

Factores que la agravan Algunos hábitos o situaciones específicas pueden empeorar esta condición. A continuación, explican cómo influyen los factores mencionados:

Piscinas climatizadas y jacuzzis contaminados

Como se mencionó antes, la foliculitis por pseudomonas se asocia con ambientes acuáticos donde las bacterias encuentran las condiciones perfectas para multiplicarse. Los sistemas de calefacción en piscinas y jacuzzis fomentan el crecimiento de microorganismos si no se aplican directamente las dosis correctas de cloro u otros desinfectantes.

Ropa ajustada

La ropa ajustada, especialmente si está hecha de materiales que no permiten la transpiración, genera un ambiente cálido y húmedo. Esto favorece el crecimiento de bacterias y hongos, que pueden infectar los folículos pilosos. Además, la fricción constante daña la piel, abriendo la puerta a infecciones.

Pseudofoliculitis de la barba

Este problema ocurre con mayor frecuencia en personas que tienen el cabello rizado, ya que los vellos tienden a encarnarse después de ser rasurados. Esto provoca inflamación y un riesgo elevado de infecciones secundarias, haciendo que el problema pase de ser simplemente estético a algo clínico.

Falta de atención médica adecuada

La automedicación o ignorar los síntomas puede agravar la foliculitis, especialmente si la infección se propaga. Algunos pacientes intentan reventar las lesiones llenas de pus, lo que aumenta el riesgo de cicatrices o infecciones más profundas.

Tratamientos recomendados para la foliculitis, ¿Qué ofrece y para qué sirve la ozonoterapia capilar? El tratamiento capilar con ozono busca ayudar a regenerar y reforzar el cuero cabelludo dañado, así como eliminar sustancias dañinas o prevenir problemas de alopecia.

La solución capilar que ofrecemos en IMD con Ozono se trata de una técnica de tratamiento que favorece la oxigenación del folículo y el cuero cabelludo, empleando el ozono como agente terapéutico.

El pelo envejece igual que cualquier parte del cuerpo, perdiendo propiedades y haciéndose más fino y quebradizo perdiendo su densidad y propiedades. Por ello, es vital ayudar a la regeneración del cabello.

El Ozono aumenta la oxigenación del cuero cabelludo y estimula el metabolismo de las células.

Recordar que ante cualquier síntoma severo sobre foliculitis capilar se debe acudir a un experto de confianza.

No se debe esperar más, reservar una cita ahora y empezar a disfrutar del cabello desde hoy mismo.