Mabonatur ayuda a recuperar la salud digestiva en enero

Enero es un mes de transición donde el cuerpo se resiente de los excesos de las fiestas. La combinación de comidas pesadas, alcohol, estrés postvacacional y propósitos de dieta extrema puede desencadenar molestias como indigestión, hinchazón o reflujo. Además, el frío propio de la temporada puede influir en el metabolismo, ralentizando el sistema digestivo 10 consejos para superar los excesos de las fiestas

El sistema digestivo no solo es responsable de la correcta asimilación de nutrientes, sino que también juega un papel fundamental en la fortaleza del sistema inmune, gracias al conocido eje "intestino-cerebro".

MABONATUR, la línea de complementos alimenticios y cosmética de MABOFARMA, expone cómo prevenir y aliviar estos problemas y presenta DIGESTIN® Enzyme, la solución definitiva para quienes buscan mejorar su salud digestiva. mabosalud.com

Volver a la dieta equilibrada

Cuidado con los cambios drásticos como ayunos o dietas extremas para no sobrecargar el organismo. Retomar una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales para dar un respiro al sistema digestivo. Hidratación constante

Beber al menos 2 litros de agua al día favorece la digestión y previene el estreñimiento. Complementar con infusiones digestivas (sin estimulantes ni edulcorantes) como manzanilla, menta o jengibre para calmar el estómago. Controlar las porciones

Los consejos tradicionales, comidas pequeñas y frecuentes, masticar bien y comer despacio ayuda a evitar la pesadez y mejora la asimilación de los nutrientes. Reducir el consumo de alimentos fuertes

Limitar alimentos que irriten el estómago, como frituras, salsas pesadas y picantes, especialmente si se sufre de acidez o reflujo. También es importante evitar acostarse inmediatamente después de comer para prevenir molestias. Evitar las bebidas carbonatadas y el alcohol

Estos irritan el revestimiento del estómago, aumentan la producción de gases y sobre todo inflan. Sustituir por infusiones o agua con limón para apoyar la digestión. Pro y Prebióticos

Consumir yogur natural, kéfir o alimentos fermentados como chucrut para equilibrar la microbiota intestinal. Esto ayuda a reducir gases, deshincha y promueve una digestión más eficiente. Prevenir y aliviar el estreñimiento

La fibra, de frutas frescas, verduras y cereales integrales. Asegurarse de beber suficiente agua y realiza actividad física regularmente. Ejercicio y vida dinámica

Aunque sea ligero, algo como caminar, yoga o estiramientos, mejora la motilidad intestinal y reduce el estrés que puede afectar negativamente la digestión. Dormir lo suficiente

Un sueño adecuado permite al cuerpo regenerarse, incluyendo el sistema digestivo. Enzimas digestivas

Si el exceso de grasas y azúcares ha saturado el sistema digestivo, las enzimas digestivas pueden ser de gran ayuda. Productos como Digestin Enzymes de Mabonatur, formulados con bromelaína, papaína y celulasa, además de calcio y riboflavina, facilitan la digestión y maximizan la asimilación de nutrientes. DIGESTIN® Enzyme

Comprimidos masticables con enzimas digestivas de alta actividad enzimática

DIGESTIN® Enzyme es un Complemento alimenticio formulado para facilitar la digestión y promover un equilibrio saludable en el microbioma intestinal. Formulado con una mezcla de enzimas digestivas de alta actividad enzimática, prebióticos naturales procedentes de la raíz de achicoria, Calcio y Vitamina B3. DIGESTIN facilita la descomposición de los alimentos, mejora la inflamación y mejorando los procesos digestivos.

Beneficios clave:

Mejora la digestión: Las enzimas digestivas en DIGESTIN® Enzyme ayudan a descomponer proteínas y carbohidratos, aliviando problemas comunes como la hinchazón y la indigestión.

Promueve un microbioma saludable: Los prebióticos actúan como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, favoreciendo un equilibrio microbiano óptimo y produciendo AGCC (Ácidos grasos de cadena corta)

Aumenta la energía y el bienestar: Al mejorar la absorción de nutrientes, DIGESTIN® Enzyme contribuye a mantener un estado general más saludable.