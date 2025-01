​‘Aquileida’, una obra de Alberto Fonseca entre el mito y el "coaching"

La sala exlímite acoge el 14 y 15 de febrero la obra Aquileida, una propuesta ideada por Alberto Fonseca en la que un coach se convierte en Aquiles para realizar sus dinámicas de superación personal. En ellas, veremos el imperio y la caída de un héroe cuyo lema de vida ha sido “el sacrificio es la única forma de alcanzar la gloria”.

Aquileida es un monólogo que adapta el mito de Aquiles a una dinámica escénica contemporánea: un taller de coaching. El humor negro, la sátira y la crítica forman parte de la propuesta, con un texto que indaga en las grietas de estos talleres que prometen una suerte de transformación de la esencia de nuestro yo. Fonseca invita a una revisión del viaje del héroe y de las estructuras semánticas con las que nos motivamos y castigamos en nuestra contemporaneidad, siempre con el mito de Aquiles presente.

La obra cuestiona el tipo de lenguaje con el que nos hablamos, proponiendo al público a reflexionar y cuestionar si es posible comunicarse con un lenguaje de cuidados y no con uno propio de los tiranos, que es el que exige el sistema.

Aquiles va a justificar su trama y su historia y, para ello, se enfrenta con el público directamente, en una terapia de choque en la que se sirve de un lenguaje de coach actual repleto de conductas nocivas, prometiendo un cambio que nunca llega a hacerse realidad.

“Siempre me ha inquietado la espectacularidad de los gurús motivacionales, así como el oscuro mensaje que subyace en sus «enseñanzas», al convertir el yo en tirano de sí mismo y promover una individualidad competitiva y narcisista”, comenta el protagonista.

La obra será presentada en una lectura dramatizada el próximo 27 de enero en la Residencia de Estudiantes, lugar en el que el autor recibió una beca de creación del Ayuntamiento de Madrid en el curso 2022-2023 y escribió la pieza. En esta cita, intervendrán también Guillermo Marco Remón y Cira Ascanio.

Aquileida se representará los próximos 14 y 15 de febrero a las 20 y a las 19 h respectivamente en la sala exlímite.

Un coach encarna a Aquiles en sus talleres de superación personal para ejemplificar la base de su metodología: el sacrificio es la única forma de alcanzar la gloria. El gurú se siente imparable mientras interpreta al guerrero aqueo. Sin embargo, un conflicto inesperado provoca el cuestionamiento del taller, de la ideología del método empleado y, por tanto, del relato de Aquiles. Puede que no haga falta ir a Troya para descubrir quiénes somos.

Ficha artística:

Dirección, dramaturgia e interpretación: Alberto Fonseca con la colaboración actoral de Cira Ascanio Ayudantía de dirección: Paul Alcaide Videoescena: Paul Alcaide

Diseño de iluminación: Miguel Agramonte Diseño de cartel: Juan Contreras Orsi Fotografías redes sociales: Jorge Melián Comunicación: Amanda H C – Proyecto Duas

Agradecimientos: Ayuntamiento de Madrid, Fundación Residencia de Estudiantes (CSIC), Asociación cultural Liminálica (Calafou, Barcelona), Praxis (Ágora, Teatro Urgente).

A todos mis compañeros y compañeras de la Residencia de Estudiantes (CSIC) y de la residencia artística multidisciplinar Liminálica.

Habitantes de Calafou, en especial a Helios, Rafa y Tika.