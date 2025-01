Un estudio pionero de Savia cuantifica el impacto del bienestar laboral en la productividad empresarial

Las consultas médicas digitales ahorran, en promedio, 1 hora y 25 minutos por trabajador, en comparación con las presenciales. Este ahorro incluye el tiempo de desplazamiento, espera y duración de la consulta Savia, la plataforma de salud digital de MAPFRE, presenta un nuevo estudio que destaca el impacto positivo de los servicios digitales de salud y bienestar en la productividad empresarial y el bienestar de los empleados. Este informe, basado en investigaciones científicas, establece cómo herramientas innovadoras como la telemedicina, la psicología online y los programas de fisioterapia digital no solo mejoran la calidad de vida de los trabajadores, sino que también generan un retorno significativo sobre la inversión (ROI) para las empresas.

El estudio revela datos contundentes: cada euro invertido en servicios como la psicología online genera un ROI de hasta 11 €. Además, se estima que la adopción de consultas médicas digitales puede ahorrar a cada trabajador 25 horas anuales, incrementando la productividad y reduciendo los costes asociados al absentismo.

"En un momento donde la salud mental, el bienestar físico y la flexibilidad son prioridades para las empresas, esta investigación refuerza la necesidad de apostar por soluciones digitales que promuevan entornos laborales más saludables y eficientes", afirmó Pedro Diaz Yuste, director general de SAVIA.

Principales hallazgos del estudio:

Reducción del absentismo y el presentismo: Las empresas que implementan herramientas digitales logran disminuir hasta un 16,8% las ausencias por enfermedades musculoesqueléticas, mientras que los servicios de psicología online mejoran el rendimiento laboral equivalente a un día adicional por empleado al mes.

Ahorro de tiempo y recursos: Las consultas digitales, como las videoconsultas, reducen en promedio 86 minutos por consulta frente a las presenciales, ya que evitan tiempos de desplazamiento y espera, permitiendo a las empresas optimizar el tiempo de trabajo sin sacrificar la salud de los empleados.

Impacto en el bienestar integral: Los programas de nutrición y ejercicio físico ofrecidos a través de plataformas digitales no solo mejoran el nivel de energía y concentración de los empleados, sino que también generan un ROI de 3,87 € por cada euro invertido.

Un enfoque estratégico hacia el bienestar empresarial

El estudio, desarrollado por Savia utiliza metodologías avanzadas y datos de referencia nacionales e internacionales para ofrecer una visión detallada del estado del bienestar laboral en España. Este informe no solo resalta los beneficios económicos de invertir en salud laboral, sino que también subraya la importancia de adoptar un enfoque integral que incluya la salud física, mental y social de los empleados.

"En Savia estámos comprometidos en acompañar a las empresas en este cambio hacia una cultura laboral más saludable, donde las soluciones digitales sean el puente hacia el éxito empresarial y el bienestar de los trabajadores", añadió Diaz Yuste

La metodología de este informe se basa en una investigación documental (Desk Research), donde se seleccionaron estudios siguiendo criterios específicos. Se priorizaron aquellos realizados en España, seguidos de estudios europeos y, en menor medida, estadounidenses. Además, se eligieron los estudios más recientes para asegurar la actualidad y relevancia de los datos. Se excluyeron aquellos estudios cuya aplicabilidad en el entorno español fuera limitada, como los enfocados en países con rentas bajas. Este enfoque asegura que los datos analizados reflejan de manera precisa las condiciones y necesidades del mercado español y europeo, ofreciendo conclusiones aplicables y confiables.

Es posible descargar el estudio ejecutivo aquí

