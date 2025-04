Riot Games presenta TFT Clubs, una iniciativa española con la que potenciar el aspecto social del videojuego

Los jugadores podrán formar sus propios clubes junto a sus amigos y disfrutar de oportunidades y recompensas exclusivas. Habrá más torneos, eventos y opciones para encontrarse con otros jugadores y formar grandes comunidades. Los clubes se dividirán en tiers: de bronce a Challenger Riot Games ha presentado al mundo TFT Clubs, una iniciativa que ocupará el hueco que dejan los Circuitos Regionales de TFT (CRT). TFT Clubs es un proyecto ideado con el propósito de hacer florecer comunidades locales apasionadas con Teamfight Tactics.

Los clubs servirán como puntos de encuentro para los fans en donde estrechar lazos en torno a la cooperación, la competición y, sobre todo, su pasión por Teamfight Tactics. TFT Clubs no trata únicamente de jugar al videojuego, sino de vivirlo como parte de una comunidad.



"TFT Clubs nace del deseo de apoyar a esas comunidades que ya están ahí, vibrando con cada Set, cada partida y cada victoria. Queremos darles las herramientas para crecer, conectar entre sí y transformar su pasión por TFT en algo aún más grande. Porque al final, lo que hace especial a TFT no es solo el juego, sino la gente que lo rodea." explica Orlando Palai - Organized Play EMEA en Riot Games

TFT Clbs pone en manos de los jugadores las herramientas necesarias para crear grandes comunidades, organizar y participar en diferentes eventos y recibir por ello beneficios y recompensas exclusivas.

Otra forma de disfrutar de TFT en grupo o con amigos es a través de los eventos de comunidad de cada set, donde habrá actividades temáticas, detalles únicos y también pines exclusivos. Además, estarán ligados a los TFT Clubs de manera que los miembros puedan organizar quedadas o activaciones en estos eventos de cara a conocerse en persona o reclutar nuevos jugadores para sus clubs.

Categorías de clubs

Los diferentes clubs de TFT se agruparán en categorías: bronce, plata, oro, platino, diamante, Master y Challenger. Estos rangos se otorgarán a los diferentes clubs en función de su nivel de actividad, el impacto y el compromiso que demuestren con la comunidad.

Cada rango tiene unos requisitos específicos que Riot Games ha determinado y que los clubs deben cumplir. Estos requisitos incluyen un número mínimo de miembros activos que comienza con 25 en bronce, así como compromisos de participación y organización de actividades y capacidad de movilización e impacto en la comunidad local, regional y nacional de TFT.

Cada uno de estos rangos, a su vez, ofrece beneficios y recompensas exclusivas. Estas van desde la mención al club en la página web de TFT Clubs España hasta la posibilidad de financiación y colaboraciones oficiales con Riot Games para la organización de diversos campeonatos y actividades.

Los detalles específicos sobre los requisitos, las recompensas y los beneficios de los diferentes clubs según su rango se pueden consultar en la web de TFT Clubs España para bronce, plata y oro. De platino a Challenger los detalles se ofrecerán más adelante a través de la página web y redes sociales.

Además, en el marco del lanzamiento del programa de TFT Clubs, se lanzará una colección exclusiva de pines coleccionables. Estos pines, de edición limitada, no solo simbolizan logros dentro del programa, sino que también se convertirán en piezas de colección dentro del ecosistema de TFT Clubs. Más adelante se dará información adicional sobre cómo conseguirlos.

Majors en España

Los Majors de TFT llegan a España. Se disputará al final de cada set y será un evento presencial que reunirá a jugadores de todo el país. Durante el evento, los jugadores podrán vivir la pasión de TFT, conocer a otros miembros de la comunidad, disfrutar de sorpresas y mucho más.

Los jugadores pueden participar en un Major pertenezcan o no a un club. Pero si juegan en un Major como miembros de un club, podrán reclamar una recompensa aportando pruebas de que pertenecen a ese club. Asimismo, el club también obtendrá beneficios y recompensas por participar en este tipo de eventos.

Además, los Majors ofrecerán la posibilidad de que el mejor jugador acceda al Open de París, el mayor evento competitivo de TFT del año.

Vídeos

Presentamos los TFT Clubs