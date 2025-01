La inteligencia artificial, la movilidad sostenible y la gobernanza digital marcarán el desarrollo de las ciudades inteligentes a lo largo del año

Smart City Cluster, representante de la industria de las ciudades inteligentes en España, ha publicado su informe “Tendencias 2025” en el que se reflejan las principales innovaciones, tecnologías y herramientas que marcarán el desarrollo de las ciudades inteligentes a lo largo del presente año.



El dossier, que ha sido elaborado con la visión de una veintena de expertos de distintos sectores y empresas de nuestro país, confirma que la principal tendencia en sector será la aplicación de la inteligencia artificial en todos los campos de la gestión de los territorios, es decir, relacionada con la seguridad, el urbanismo, el ahorro energético, el desarrollo de herramientas digitales, Internet of Things (IoT), etc.

Además de la integración de la inteligencia artificial, el informe señala que tanto los territorios (de pequeño y gran tamaño) como la industria centrarán su trabajo en temas como movilidad autónoma y sostenible, gobernanza digital, espacios de datos, zonas de bajas emisiones, realidad aumentada, gemelos digitales o la gestión eficiente de los recursos en general.

El presidente de Smart City Cluster, Miguel Ángel Romero, ha señalado que 2025 se perfila como un “año crucial para el desarrollo de las ciudades inteligentes”, impulsado por la integración de tecnologías emergentes que transformarán la gestión urbana y la relación entre ciudadanos y administraciones. “Una vez más, las innovaciones se consolidan como el motor para mejorar la calidad de vida de habitantes y visitantes”.

En este sentido, ha profundizado en la trascendencia de que el avance de las urbes se enfoque con una visión prioritariamente humana: “Cuando pensamos en ciudades, es común imaginar un panorama repleto de tecnologías avanzadas. No obstante, el reto principal radica en acompañar esa percepción inicial, enfocada en lo tecnológico, y comprender que las ciudades inteligentes evolucionan al compás de sus habitantes y se ajustan constantemente a los cambios sociales, económicos y culturales que les rodean”.

El informe “Tendencias 2025” ha estado protagonizado por esa otra IA que es la “Inteligencia Asociativa”, reuniendo voces de expertos de empresas muy diversas del panorama nacional que trabajan en el desarrollo y transformación del territorio: 3CS Estrategia Económica, BATCh Arquitectura, Cartológica, Cloud Studio IoT, Conantec, Cosigen, Galgus, Gecor System, Immersia Data Visualization, Inkolan, ISID, iUrban, Libelium, MSI Digital Builders, OperIn, Rovimática, Setesur y SILICE.