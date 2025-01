Inteligencia artificial: ¿amiga o enemiga de la comunicación?

Foto de Alex Knight en Pexels



"La inteligencia artificial es el presente y futuro de la tecnología al servicio del usuario en que una máquina pretende realizar similares habilidades que las personas desde la perspectiva del conocimiento y el aprendizaje. Nos encontramos en la era del manejo de grandes cantidades de datos y de algoritmos al servicio de la sociedad. Todo ello encaja en el fenómeno de la transformación digital, en la era de internet".

Por la inteligencia artificial desfilan los asistentes virtuales, los robots, los hábitats inteligentes y el propio desarrollo de la aplicación en la salud, a través de la investigación médica y los patrones para mejorar los diagnósticos individuales.

Desde todos estos ángulos, la inteligencia artificial abre nuevos caminos y presenta grandes retos en la comunicación: la comunicación interpersonal, la comunicación institucional, comercial y el marketing.

Peligros de la inteligencia artificial en el espacio personal

Habrá qué medir y dosificar el uso de todos los elementos tecnológicos a nuestro alcance desde las pantallas, con el uso de internet, los teléfonos inteligentes y otras nuevas herramientas digitales por venir. Actualmente vivimos una crisis de la comunicación entre las personas que transmiten, pero no se comunican. Escriben en un chat, utilizan plataformas online, pero usan poco el lenguaje verbal y la palabra para comentar y dialogar.

Actualmente más del 70 por ciento de los usuarios de las nuevas tecnologías no compatibilizan tecnología y sistemas tradicionales de relación como la comunicación verbal, personal, cara a cara. Hay comportamientos y expresiones que no pueden ser sustituidos por una máquina.

¿Qué ventajas tiene hablar, dialogar, comentar personalmente?

1.- Poder observar los gestos, las miradas, la posición del torso y de las manos. Estos detalles ayudan a entender mejor los mensajes y las emociones.

2.- Realizar una comunicación rápida, al instante y con fuerza. La inteligencia artificial se toma su tiempo en función del trabajo a interpretar y puede resultar fría y distante.

3.- Dialogar y establecer el canal emisor-receptor, permite estrechar vínculos personales más allá de la tecnología y los datos.

4.- Sitúa a la persona en el escenario en que el que se mueve, su entorno, sus circunstancias y las personas que le rodean.

ChatGPT, el desafío alarmante

Es un chat de inteligencia artificial entrenado que generas contenidos a imitación del ser humano. Este robot de gran ayuda puede poner en peligro la creatividad y el aprendizaje a través del estudio y el análisis porque hace excesivamente fácil lo difícil y es capaz hasta de analizar el tono emocional positivo o negativo de un texto.

Estamos ante un desafío alarmante de la inteligencia natural, si no es usada convenientemente y con seguridad porque los ciberdelincuentes se pueden apropiar de los documentos que exponemos y suplantar la identidad de instituciones y organismos y la nuestra propia. Debemos asegurar bien la información y no caer en la trampa”.