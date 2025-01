"El gran sueño": de la fascinación de los intelectuales hacia la conquista estudiantil de la democracia

Ficha técnica:

“Il grande sogno”. Italia, Francia, 2009. Dir. Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca Argentero, Laura Morante, Michele Placido, Silvio Orlando, Marco Iermanò, Brenno Placido, Alessandra Acciai. Color. Subtitulada. Dur. 101’

En 1968, los jóvenes italianos soñaban con cambiar el mundo; era aquel un tiempo en el que las normas se violaban, se reivindicaba el amor libre y todo parecía posible. Nicola, un atractivo joven de Puglia, a pesar de que sueña con ser actor, se hace policía y acaba introduciéndose en calidad de "topo" en el agitado mundo estudiantil. En la universidad conoce a Laura, una joven de familia católica de clase media y, además, una estudiante brillante y apasionada que sueña con un mundo sin injusticias. Allí también conoce a Libero, un estudiante y trabajador líder del movimiento estudiantil que sueña con la revolución... Jasmine Trinca ganó el premio Revelación en el Festival de Venecia por su labor en este film.

El gran sueño (en italiano: Il grande sogno) es una película dramática italiana de 2009 dirigida por Michele Placido. Participó en la competición principal del 66º Festival Internacional de Cine de Venecia, en la que Jasmine Trinca ganó el premio Marcello Mastroianni.

Trama

En 1968, en Roma, en la famosa Universidad La Sapienza, un grupo de jóvenes ocupa la institución, iniciando una revuelta estudiantil. El grupo de estudiantes está liderado por el proletario Libero, hijo de trabajadores desempleados de Fiat, que quiere cambiar definitivamente el futuro de la juventud del país. La policía se opone a él, mientras que la estudiante de clase alta Laura se enamora de Libero. Mientras tanto, sin embargo, la policía de Roma planea sofocar la revuelta estudiantil, y entre ellos se encuentra el joven Nicola, que ama en secreto el teatro y quiere protagonizar una compañía famosa. Cuando Laura conoce a Nicola, cambia de perspectiva y los dos se enamoran. La policía encarga a Nicola que se infiltre entre los manifestantes y descubra los puntos débiles para que la policía pueda atacar más fácilmente a los estudiantes.

Tan pronto como comienza el ataque, un día, sin previo aviso, Laura descubre la verdadera naturaleza de Nicola y rompe con él. Mientras Libero huye a Sicilia, evitando ser arrestado, el joven policía decide dedicarse por completo al teatro.

El gran sueño es una reveladora cinta que nos da cuenta y nos narra el despertar mundial de las conciencias juveniles por el año de 1968 y la lucha por tomar el poder mediante la imaginación y la crítica propositiva. Si bien se particulariza en la situación italiana, no se sustrae a la realidad internacional del Mayo Francés, de la Primavera de Praga, de la irrupción de las juventudes norteamericanas en las principales universidades de USA, el movimiento hippie, también del 2 de octubre mexicano y su desenlace trágico y violento en la plaza de Tlatelolco, misma que cobró cientos de víctimas mortales.

Para un sinnúmero de intelectuales y escritores, el '68 fue el boom y el parteaguas de la rebeldía con causa que alimentó las utopías juveniles de la postguerra. En las universidades europeas, como la de la capital romana de Italia llamada La Sapienza, ya se mostraban visos de insurrección pacífica y militante contra el Estado y gobierno italiano para demandar, con una revuelta, no solo mejores condiciones para el desarrollo de la educación como becas y estímulos, sino para sacudir las bases del status quo que mantenía al sistema con rasgos de fascismo, que se suponía ya estaba superado con la caída de Benito Mussolini y sus camisas negras. En ese trance se registra una inédita historia de amor entre una intransigente líder juvenil, Laura, y un oficial de policía, Libero, que se desiste y se resiste a la represión ordenada por sus jefes, se retira de los cuerpos policiacos para estudiar teatro y dedicarse de lleno a esa carrera. Un mundo nuevo por develar y descubrir, gracias al amor libre, fue capaz de cambiar y transformar su vida y la de otros compañeros de profesión y de carrera.

El gran sueño no solo representó la fascinación de los intelectuales como Herbert Marcuse, Sartre y Simone de Beauvoir por los movimientos estudiantiles del '68, sino también la conquista de la democracia por parte de los jóvenes, que maduró y transitó de la toma violenta del poder hacia el empoderamiento pacífico de los gobiernos de Italia y Francia, así como de sus respectivos estados.

