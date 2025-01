Grupo Jumadi revoluciona la lavandería en centros de mayores con su sistema Wash Care

Grupo Jumadi, líder en soluciones de higiene profesional con más de cuatro décadas de experiencia, ha presentado Wash Care, una innovadora gama de productos concentrados de lavandería industrial para transformar la gestión de lavanderías en residencias y centros de mayores. Esta solución integral combina tecnología de vanguardia, productos ultraconcentrados y un servicio técnico especializado para garantizar la máxima eficiencia operativa, un ahorro significativo y un impacto ambiental reducido.

Lavanderías personalizadas: adaptadas a cada necesidad Cada centro de mayores tiene características y requisitos únicos, algo que el sistema Wash Care aborda con un enfoque a medida. Jumadi ofrece un servicio técnico completo que no solo se encarga de la instalación, sino que adapta cada solución a las necesidades específicas de las instalaciones. Desde la configuración de los equipos hasta el seguimiento continuo, el sistema está diseñado para optimizar recursos, mejorar la calidad del lavado y minimizar los costes.

“En Jumadi entendemos que las lavanderías de los centros de mayores son mucho más que un servicio de soporte. Su correcta gestión impacta directamente en la calidad de vida de los residentes y en la sostenibilidad del centro. Por eso, Wash Care no es solo un sistema, sino una solución integral pensada para marcar la diferencia,” destaca Inmaculada Martín, CEO de Grupo Jumadi.

Productos ultraconcentrados: limpieza impecable con menor impacto En el corazón de Wash Care está su innovadora línea de productos ultraconcentrados, que garantizan resultados superiores mientras reducen el uso de recursos naturales y minimizan los residuos. Estas formulaciones están diseñadas para maximizar la eficacia de los lavados, cuidando los tejidos y prolongando su vida útil, algo especialmente crucial en el entorno de las residencias de mayores.

Entre las soluciones más destacadas de la gama se encuentran: Wash Care Energetic: un detergente alcalino que ofrece una limpieza profunda, eficaz en cualquier tipo de agua.

Wash Care Protect: ideal para aguas duras, protege los textiles y elimina las manchas más complejas.

Wash Care White Ox: un blanqueante oxigenado que preserva los colores y evita el desgaste de los tejidos.

Wash Care Soft Sea: un suavizante que no solo facilita el planchado, sino que aporta frescura y un agradable aroma duradero.

Con estos productos, los centros logran un balance perfecto entre eficiencia operativa, cuidado de los textiles y sostenibilidad.

Tecnología y acompañamiento continuo para resultados excepcionales El sistema Wash Care no solo incluye productos avanzados, sino también tecnología de dosificación automatizada, que asegura el uso exacto de detergentes y suavizantes, evitando desperdicios y errores humanos. Además, el servicio técnico de Jumadi proporciona una formación integral al personal de las residencias, asegurando un manejo óptimo de los equipos y maximizando los beneficios del sistema.

Este enfoque integral ha consolidado la confianza de más de 300 centros de mayores en España, que ya experimentan la mejora en la eficiencia de sus lavanderías gracias a Wash Care.

Impacto tangible: ahorros reales y sostenibilidad La implementación de Wash Care no solo simplifica los procesos, sino que también genera beneficios económicos medibles. Un ejemplo claro es el caso de una residencia con 100 plazas que, tras adoptar este sistema, logró reducir en un 23% sus costes operativos anuales en el área de lavandería. Además, los productos ultraconcentrados y el sistema de dosificación automatizada permiten disminuir el consumo de agua, energía y plásticos, lo que refuerza el compromiso ambiental de Grupo Jumadi.

“La sostenibilidad es uno de los pilares de nuestras soluciones. Queremos que nuestros clientes no solo ahorren, sino que también contribuyan a la preservación del entorno, alineándose con las demandas actuales de la sociedad y las regulaciones medioambientales,” añade Martín.

Compromiso con la innovación y el bienestar Wash Care es un reflejo del compromiso de Grupo Jumadi con la innovación responsable. Más allá de ser un proveedor de productos, la compañía se posiciona como un aliado estratégico para los centros de mayores, ayudándolos a gestionar sus recursos de forma más eficiente y a crear entornos más seguros y confortables para los residentes. Jumadi continúa apostando por soluciones que integran tecnología avanzada, sostenibilidad y eficiencia para responder a las necesidades de sus clientes y del planeta. Wash Care no es solo un avance en la gestión de lavanderías; es una transformación que pone al servicio de los centros de mayores lo mejor en tecnología, cuidado ambiental y ahorro económico.