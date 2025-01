“Dibujar fue mi respuesta para enfrentar la adversidad, y con cada obra me demuestro que puedo superar cualquier obstáculo”

El esfuerzo constante podrá ser tu cómplice para hacer realidad cualquier meta que te propongas, la clave para alcanzar el éxito no es suerte, es disciplina, resiliencia, pasión y amor. Hoy les presento a un artista costarricense que ha sabido vencer con arte los obstáculos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida; él es José Eduardo Torres Madrigal, mejor conocido como JT, nacido el 23 de agosto de 1984, en San Ramón, Alajuela, es un abogado, policía y dibujante. Desde el 2009 trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública como agente de seguridad policial. En sus días libres se dedica a dibujar.

Carlos Jarquín y Eduardo Torres Madrigal, muestran la portada de un poemario de la autoría del poeta guatemalteco Rodrigo Villalobos Fajardo. Foto: 13/03/24



Cuando conocí el trabajo artístico de Eduardo quedé sorprendido por su calidad, sin duda alguna su estilo como retratista es único. En la Antología del Bicentenario de Centroamérica. (Ayame Editorial, México, 2021. Coord. Carlos Javier Jarquín). En esta obra se homenajearon a grandes personalidades de la poesía centroamericana, el homenajeado por Costa Rica fue Jorge Debravo y el homenaje consistió en retratar una foto de Jorge Debravo, dicho retrato es de la autoría de José Eduardo, que está hecho 100% a lápiz de grafito. El retrato oficial José Eduardo, se lo entregó el 19 de diciembre de 2021 a la Sra., Margarita Salazar Madrigal (Esposa y musa de Jorge Debravo).

JT, es un retratista a lápiz de forma empírica, su arte ha viajado a muchos países de América y Europa. En CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, varios autores, ed. Carlos Javier Jarquín, dos volúmenes (H.C EDITORES, Costa Rica, 2023), se incluyeron tres retratos de su autoría. José Eduardo, ha ganado muchos reconocimientos. En junio del año pasado recibió el Premio Mundial César Vallejo 2024, otorgado por la Unión Hispano-Mundial de Escritores (UHE) de Perú, en la categoría artística.

A finales de noviembre de 2024 en San José, se realizó el “Festival de las letras y las artes 2024” en el cual se conmemoró el festejo del 75 aniversario de la Fuerza Pública de Costa Rica, institución de la cual Eduardo pertenece desde hace más de 15 años. Eduardo en su momento mencionó que “en dicha actividad se resaltan los trabajos que realizan nuestros compañeros de Fuerza Pública aparte de la ya sabida labor policial”, en este evento Eduardo ganó el primer lugar en la categoría de dibujo. En noviembre del 2019 en el 70 Aniversario de la Fuerza Pública, ganó el primer lugar y también en noviembre de 2018 en el 69 aniversario de la Fuerza Pública, ganó el primer lugar.

Aprovecho el espacio para felicitar a José Eduardo Torres por ser un excelente artista, amigo mío te deseo muchos éxitos en cada uno de tus proyectos. A continuación les comparto esta entrevista que le he realizado a este destacado dibujante costarricense.

¿Estimado Eduardo, desde los cuántos años dibujas? — Muchas gracias estimado Carlos. Dibujo desde niño me apasionaba dibujar, especialmente personajes de Dragon Ball Z. Recuerdo cómo disfrutaba creando esos dibujos y vendiéndolos a mis compañeros de escuela. Sin embargo, fue en el año 2016 cuando retomé el arte con un propósito más profundo. En ese año conocí a una persona muy talentosa en lo que respecta al grafito: Johnny Casanova. Él se convirtió en mi mentor y fue un apoyo fundamental en mi proceso, tanto en el dibujo como en lo personal. Hasta el día de hoy, es como un hermano para mí; nos llevamos muy bien y siempre me apoya en todo. Su guía y amistad marcaron un antes y un después en mi desarrollo artístico.

¿Quiénes te han inspirado en tu trabajo artístico? —Las personas que me han inspirado han sido principalmente mi hijo, mi familia, mis compañeros de trabajo y mis amigos, quienes siempre han creído en mí y me han apoyado incondicionalmente. Dibujar fue mi respuesta para enfrentar la adversidad, y con cada obra me demuestro que puedo superar cualquier obstáculo. Además, Johnny Casanova ha sido una figura clave en mi vida, brindándome su apoyo y enseñanzas. Mi arte nació de una necesidad personal y se ha convertido en mi manera de conectar con el mundo.

Retrato de Carlos Jarquin por el artista costarricense José Eduardo Torres Madrigal mejor conocido como JT. Septiembre 2022, este retrato fue incluido en CANTO PLANETARIO



¿Cuál es tu técnica en tus retratos? — Mi técnica se basa en retratos a lápiz, trabajando con grafito para capturar la esencia de las personas. Me enfoco en los detalles más pequeños: la profundidad de las sombras, la textura de la piel y la expresión en los ojos. Cada retrato es una historia que intento contar a través de la precisión y la delicadeza, buscando transmitir no solo el parecido, sino también el alma de cada sujeto.

¿Qué significó para ti haber participado como dibujante en la antología del Bicentenario de Centroamérica 1821-2021 (Ayame Editorial México, 2021)? — Participar en este proyecto fue un honor inmenso y un desafío que me permitió crecer como artista. Retratar a Jorge Debravo fue una experiencia transformadora; me obligó a conectar con la profundidad de su poesía y a plasmar en el papel su esencia. Fue una oportunidad para rendir homenaje a la historia y la cultura de nuestra región, dejando mi huella en un evento tan significativo.

¿Cómo divides tu tiempo entre tus estudios, trabajo y mundo artístico? — La clave está en la organización, pero sobre todo en la pasión que siento por cada aspecto de mi vida. Aunque no es fácil combinar estudios, trabajo y el arte, cada uno me da una satisfacción única que me impulsa a seguir adelante. Además, este equilibrio ha tenido un impacto positivo en mi entorno laboral. Algunos compañeros han encontrado en mi esfuerzo una fuente de inspiración; me han dicho cosas como: "Verlo a usted me hace saber que sí se puede". Ser considerado un ejemplo a seguir es un gran honor y una motivación para seguir dando lo mejor de mí.

¿Qué opinan tus compañeros de trabajo, de tu arte? — Mis compañeros, tanto en fuerza Pública, como colegas en la parte de derecho, suelen sorprenderse al descubrir esta faceta. Muchos lo ven como un talento admirable, y algunos incluso me han dicho que mi arte les inspira a perseguir sus propias pasiones. Saber que mi trabajo puede impactar de manera positiva me motiva a seguir creando con más pasión y amor.

¿Cómo describes esa emotiva sensación; al saber que tu trabajo artístico ha viajado a muchos países de América y Europa? — Es indescriptible. Pensar que mis obras han cruzado fronteras tanto en América como en Europa y han llegado a personas que nunca he conocido es una de las mayores recompensas como artista. Saber que lo que creo con mis manos tiene el poder de tocar vidas en lugares lejanos me llena de orgullo y gratitud, pero no solo las obras, también a los lugares que he llegado conocer, algo que no me imaginaba pero gracias a Dios he tenido ese privilegio y puedo decir que los sueños se cumplen con mucho esfuerzo y perseverancia.

¿Qué representó para ti ser parte de CANTO PLANETARIO, VOLUMEN I? — Ser parte de este proyecto fue un sueño hecho realidad. Formar parte de una iniciativa que reúne arte y literatura a nivel global me hizo sentir que mi trabajo trasciende y puede formar parte de algo mucho más grande. Fue un recordatorio de que el arte tiene el poder de unir culturas y personas.

Fotos de los reconocimientos de José Eduardo Torres, otorgados por la Fuerza Pública de Costa Rica; durante 2018, 2019 y 2024, en donde ganó el primer lugar en la categoría de dibujo



¿Qué simbolizan en tu vida los premios que has obtenido? — Para mí, los premios son la prueba viviente de que “el que quiere, puede”. Cada reconocimiento es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y las noches en vela que he invertido en mi arte. No ha sido un camino fácil, pero cada logro me recuerda que, con perseverancia y pasión, se pueden alcanzar metas que parecían imposibles.