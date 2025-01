El clima y el suelo hacen únicos los vinos de Somontano de Bodegas Obergo

La bodega familiar dedicada a la elaboración de vinos en el corazón de la D.O.P. Somontano pone en valor las características que hacen único al vino de esta zona. El equilibrio entre un clima privilegiado, un suelo que favorece el cultivo de la vid, la garantía de la Denominación de Origen Protegida y una elaboración que combina tradición y modernidad, han posicionado a los vinos de Somontano como referentes nacionales e internacionales. Estos elementos hacen del vino Somontano una experiencia única para los amantes del buen vino.

El clima y el suelo: la base de la calidad del vino de Somontano

El Somontano, situado al pie de los Pirineos, cuenta con un clima singular que combina la influencia mediterránea con la continental. Este equilibrio térmico permite una maduración lenta y homogénea de las uvas, garantizando vinos con una acidez equilibrada y aromas intensos. A ello se suma la diversidad de suelos de la región, que varían desde los pedregosos hasta los arcillosos, aportando una gran riqueza mineral a las viñas.

En esta línea, Bodegas Obergo, a 30 kms de Barbastro (Huesca) y en la parte más alta de la D.O.P Somontano, ha sabido aprovechar estas condiciones únicas para cultivar variedades de uva tanto autóctonas como internacionales, obteniendo vinos que reflejan la esencia del terruño. Y es que, cada parcela es cuidada con dedicación, respetando los ciclos naturales y aplicando prácticas sostenibles que garantizan la calidad de la uva.

Denominación de Origen: un sello de garantía

El Somontano cuenta con la prestigiosa Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) que certifica la calidad y autenticidad de sus vinos. Este sello avala no solo el origen geográfico, sino también los estrictos controles de calidad que se aplican en cada etapa del proceso de elaboración. Desde la vendimia manual hasta el embotellado, cada detalle está cuidado para cumplir con los altos estándares de la denominación.

Precisamente, Bodegas Obergo, como parte de esta denominación, se ha consolidado como un referente en la elaboración de vinos que combinan la tradición artesanal con las técnicas más avanzadas. Esta integración permite preservar los sabores y aromas característicos de la zona, mientras se exploran nuevas formas de innovar y sorprender a los consumidores.

Tradición y modernidad en perfecta armonía

Uno de los rasgos más distintivos del vino Somontano es el equilibrio entre tradición y modernidad. Por eso, Obergo apuesta por mantener las prácticas heredadas de generaciones anteriores, como la vendimia manual y el uso de barricas de roble, al tiempo que incorpora tecnología de vanguardia para garantizar la excelencia en cada botella.

Este enfoque dual permite a la bodega crear vinos con personalidad propia, que destacan por su complejidad y equilibrio. Desde los blancos frescos y aromáticos hasta los tintos estructurados y elegantes, cada referencia refleja el compromiso de Bodegas Obergo con la calidad y la autenticidad.

Reconocimiento nacional e internacional

Gracias a estas cualidades, el vino Somontano ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Y en concreto, en los últimos años, los vinos de Bodegas Obergo han sido premiados en prestigiosos certámenes y valorados por críticos de renombre, logrando elevadas puntuaciones Parker, cuyas puntuaciones se otorgan desde el equipo de catadores de The Wine Advocate en base a una evaluación sensorial, consolidando su posición como una de las bodegas más destacadas de la denominación.

Estos logros no solo son un reflejo de la calidad de los vinos de Obergo, sino también del esfuerzo y la pasión que el equipo pone en cada cosecha. Sin duda, la bodega seguirá trabajando este 2025 para llevar el nombre del Somontano a los paladares más exigentes del mundo, mostrando el potencial de una zona que tiene mucho que ofrecer.