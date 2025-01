Tregua en Gaza

Este 15 de enero, cuando faltaban 5 días para que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, se concretó el acuerdo Israel-Hamás para cesar las hostilidades en Gaza. Según Al Yazeera, este ha de contener 3 fases:

1) En la primera se liberarán 33 rehenes israelíes (mujeres, niños y civiles mayores de 50 años). Israel liberará a 30 detenidos palestinos por cada rehén civil y a 50 detenidos palestinos por cada mujer soldado israelí. Israel retirará sus fuerzas de los centros poblados de Gaza a áreas que estén a no más de 700 metros dentro de la frontera de Gaza con Israel. Israel permitirá que los civiles regresen a sus hogares en el asediado norte del enclave y una oleada de ayuda al enclave de hasta 600 camiones por día. También permitirá que los palestinos heridos salgan de Gaza para recibir tratamiento y abrirá el cruce de Ráfah con Egipto siete días después del inicio de la implementación de la primera fase. Las fuerzas israelíes reducirán su presencia en el Corredor Filadelfia (la zona fronteriza entre Egipto y Gaza), y luego se retirarán por completo a más tardar el día 50 después de que el acuerdo entre en vigor.

2) Si se determina que se han cumplido las condiciones para una segunda fase, Hamás liberará a todos los cautivos vivos restantes, en su mayoría soldados varones, a cambio de la liberación de más palestinos retenidos en prisiones israelíes. Israel iniciaría su “retirada completa” de Gaza.

3) Si se cumplen las condiciones de la segunda etapa, en la fase final los cuerpos de los cautivos restantes serán entregados a cambio de un plan de reconstrucción de tres a cinco años que se llevará a cabo bajo supervisión internacional.

Foto de Omar Ashtawy - Zuma Press



Mientras los trumpistas se jactan de que este acuerdo se debe a la elección del nuevo presidente, Jose Biden quiere cogerse todo el crédito afirmando que se ha producido un alto al fuego total que podrá devenir en permanente.

La mayor parte de los partidos israelíes ha saludado este acuerdo, por el cual marcharon cientos de miles de hebreos durante semanas. Empero, “Poder Judío” de Itamar Ben-Gvir lo ha descrito como “horrible” pues no ha conseguido eliminar al Hamás ni anexar ninguna parte de Gaza. Por ello amenaza con arrastrar a los sionistas religiosos de Bezalel Smotrich para retirarse del gobierno para que este pierda mayoría absoluta congresal. En caso de que ello ocurriese el premier Benjamín Netanyahu va a querer mantenerse en el poder integrando a su gabinete a partidos de derecha menos extrema que le han sido tan críticos. Smotrich debe definir si se retira del gobierno o persiste en este para buscar convencer a Trump a que les deje anexar mayores zonas de Cisjordania.

Multitudes de palestinos han salido a las calles a festejar pues creen que eso parara la embestida militar en Gaza y los pogromos de los colonos en Cisjordania. Millones de personas en todo el planeta han de movilizarse este fin de semana a celebrar el alto al fuego.

Hamás, la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación de Palestina y otras organizaciones armadas anti-sionistas han celebrado ello como una “victoria de la resistencia”. Yemen que ha lanzado más de 40 misiles supersónicos sobre Israel dejaría de lanzar estos.

No obstante, no es seguro que ambas partes cumplan 100% el acuerdo. Israel ha bombardeado Líbano un centenar de veces tras la tregua.

En todo caso, para los países árabes vecinos de Israel (Egipto, Jordania, Siria y Líbano) este pacto podría ayudar a estabilizar a la región y a sus propios Estados. Para Irán e Irak es una buena noticia pues ya no haría tan fácil una embestida militar aérea israelí, algo que la destrucción del gobierno de Bashal Assad y luego del 90% de la infraestructura bélica siria le ha facilitado.

A medida que se vaya cerrando el capítulo de la guerra de Gaza, en Israel se irá abriendo una confrontación para ver quien ha de reemplazar a Netanyahu en el poder.