AIE 'Rural Fibra' se convierte en el quinto operador nacional de telco

La agrupación, compuesta por seis operadores regionales, cuenta ya con un millón de líneas móviles activas. La nueva Netco que se está constituyendo, suma tres millones de hogares (UUII) con una penetración del 14% La Agrupación de Interés Económico (AIE) 'Rural Fibra' -alianza estratégica actualmente formada por seis compañías regionales de telco y ya en su última fase de constitución-, pasa a ser el quinto operador nacional en número de clientes por detrás de MásOrange, Movistar, Vodafone y Digi. En vías también de constitución como nueva Netco (proveedor de infraestructura de red), suma ya unos tres millones de hogares (Unidades Inmobiliarias) de fibra óptica FTTH (Fiber To The Home), con una penetración del 14%, que sitúan a 'Rural Fibra' como una de las principales opciones a la hora de añadir otras compañías a sus redes. "Está previsto que en las próximas semanas se incorporen otros operadores a nuestra agrupación. Entre todos estamos trabajando para un crecimiento sostenible que, según nuestras previsiones, se prevé supere el cinco por ciento antes de acabar este nuevo año", según palabras de José Carlos Oya, portavoz de AIE "Rural Fibra".

La alianza, integrada por Vera, Avanza Fibra, 7Play, PTV, Excom y Localcom, cuenta con un millón de líneas móviles y estima que, en unos meses, se superen los más de 500.000 servicios de fibra óptica (FTTH) en sus zonas de influencia. Todos estos datos "nos dan fuerza para desafiar a los grandes operadores nacionales, además de tener más posibilidades para, entre todos, marcar el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país, ya que somos quienes mejor conocemos la realidad de los clientes, puesto que cada uno es propietario y dirigente de su propia empresa", según señala Oya. En este sentido, el portavoz añade que "una de nuestras misiones más importantes es acercar este modelo de unión a pequeños operadores locales que pueden aprovecharse no solo de nuestros conocimientos sobre el sector, sino también de mejorar precios y condiciones para sus propios clientes que, en definitivas cuentas, es para lo que nos hemos juntado, para que los clientes salgan ganando, que es lo que más tiene sentido en este tipo de intervenciones".