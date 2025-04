Manos Unidas, ESCAC y Mundo Cero se unen en la categoría general del Festival de Clipmetrajes

El Festival de Clipmetrajes 2025 lanza una colaboración inédita entre Manos Unidas, ESCAC y Mundo Cero. El primer premio de esta edición ofrecerá la oportunidad única de viajar a Zambia para rodar un cortometraje documental con total libertad creativa y con acompañamiento en todas las fases del proyecto. Los interesados tienen hasta el 5 de mayo para inscribir sus trabajos El Festival de Clipmetrajes 2025 da un paso importante con la colaboración entre Manos Unidas, ESCAC y Mundo Cero (productora dirigida por el productor y director Ibon Cormenzana), con el objetivo de ofrecer un premio único e invaluable para los participantes. El primer premio de esta edición consistirá en un viaje a Zambia, acompañado de una persona del equipo de Mundo Cero, para rodar un cortometraje documental con total libertad creativa. Esta colaboración permitirá a los ganadores recibir un acompañamiento integral en todas las fases del proyecto: desde la preproducción, pasando por el rodaje, hasta la postproducción, que podrá realizarse en las instalaciones de ESCAC.

Además, Manos Unidas cubrirá los gastos de desplazamiento necesarios para que el ganador o la ganadora pueda realizar los trabajos de postproducción, incluyendo corrección de color, mezclas y cierre del proyecto, en las instalaciones de ESCAC.

La convocatoria para este concurso cierra el 5 de mayo de 2025.

Este año, el festival se centra en el tema "Justicia se escribe con C de Compartir", destacando la importancia de compartir la prosperidad como herramienta para combatir la injusticia y promover una vida digna para todas las personas.

Premios del Festival:

Primer Premio: Un viaje a Zambia, junto al director de cine Ibon Cormenzana o a una persona del equipo de Mundo Cero, para rodar un cortometraje documental, con acompañamiento en preproducción, rodaje y postproducción por parte de ESCAC y Mundo Cero . Además, Manos Unidas cubrirá los gastos de desplazamiento para la postproducción en ESCAC.

Un producto . Premio del público: Una tarjeta de 100 €, gracias a Intermedia Producciones, para invertir en material audiovisual. Requisitos para participar:

Ser mayor de edad.

Los participantes pueden presentar tantos clipmetrajes como deseen, siempre que cada uno sea a título individual.

Los clipmetrajes deben grabarse en formato horizontal y tener una duración máxima de 1 minuto y 10 segundos (incluyendo las cartelas disponibles en la web). Normas para los clipmetrajes:

Los cortometrajes deben abordar la temática de esta edición: "Justicia se escribe con C de Compartir".

Deben ser originales e inéditos, no haber sido premiados en otros concursos.

Se aceptan en castellano o en cualquier otro idioma, pero con subtítulos en castellano .

o . Los cortometrajes pueden ser de ficción, animación o documental. Para más información y detalles sobre cómo participar e inscribirse, se pueden consultar las bases adjuntas y el apartado Categoría General en la web.

Esta nueva colaboración abre una puerta única para los y las participantes del festival y subraya el compromiso de estas instituciones con el cambio social a través del poder del cine.