Wout van Aert y Sepp Kuss, primeras estrellas de la cuarta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior

La cuarta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, prevista para el próximo lunes 17 de febrero, comienza a definir su parrilla de participantes. Tras debutar en el Mar de Olivos la pasada temporada, colando en el podio final al esloveno Jan Tratnik, el conjunto neerlandés Visma | Lease a Bike ha confirmado su presencia en la carrera patrocinada por la Diputación de Jaén. Encabezarán su alineación dos de sus mayores estrellas: el belga Wout van Aert, ganador de nueve etapas en el Tour de Francia, y el estadounidense Sepp Kuss, campeón de la Vuelta a España en 2023, que afrontarán los mismos desafíos que los participantes en la Gran Fondo cicloturista del sábado 15 y la Copa de las Naciones juvenil femenina del domingo 16.

Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), en un Camino de Olivos de la pasada Clásica Jaén Paraíso Interior. Foto de Juan Moya



Tanto Wout van Aert (1994, Herentals) como Sepp Kuss (1994, Durango – California) conocieron la Clásica Jaén Paraíso Interior la pasada campaña. El norteamericano logró finalizar 6º, contribuyendo al podio de su compañero Jan Tratnik. El belga, por su parte, vio marrada su participación por un pinchazo en un Camino de Olivos que le dejó fuera de la contienda muy lejos de meta.

“La experiencia del año pasado no fue especialmente positiva a causa del pinchazo”, recuerda Wout van Aert. “Sin embargo, la zona me pareció impresionante y disputar una prueba con ‘sterrato’ me resulta muy atractivo. Además, la Clásica Jaén Paraíso Interior me permite hacer un buen bloque de inicio de temporada al combinarla con la Volta ao Algarve. Estoy deseando volver y disfrutar de la carrera”.

Similares perspectivas expresa Sepp Kuss. “La Clásica Jaén Paraíso Interior me gustó muchísimo el año pasado”, cuenta entusiasmado. “He disputado varias carreras con ‘sterrato’, como la Strade Bianche, y siempre me he divertido mucho. Creo que este tipo de terreno aporta un factor nuevo y muy interesante a nuestro deporte. Es bonito comenzar la temporada con una carrera tan exigente como ésta”.

“Que vengan Wout van Aert y Sepp Kuss a estrenar su temporada en Jaén no es una casualidad”, considera Pascual Momparler, máximo responsable de Momparler Cycling. “Visma | Lease a Bike ha decidido confiar un año más en nuestra organización y eso es el fruto de un trabajo muy duro a lo largo de las tres anteriores ediciones. La Clásica Jaén Paraíso Interior se está poniendo a la altura de otras clásicas importantes, y se ha convertido en una cita en cuyo palmarés quieren apuntar su nombre los mejores ciclistas. Van Aert es uno de los ciclistas más influyentes y atractivos, competitivo en cualquier carrera, tanto en la montaña como al sprint. Es un privilegio poder disfrutar de él”.