La evolución de las gasolineras con nuevos servicios

Las gasolineras, además de ser esenciales para el abastecimiento de combustible, han evolucionado significativamente en los últimos años, adaptándose a las necesidades de los conductores y ofreciendo servicios innovadores que mejoran la experiencia del usuario. Se distinguen por incorporar tecnologías avanzadas, soluciones sostenibles y una variedad de servicios adicionales que van más allá de simplemente llenar el tanque. Estos cambios están impulsados por la demanda de comodidad, eficiencia y opciones que respondan tanto a la preocupación medioambiental como al confort del cliente.

Las gasolineras en Gandia, uno de los destinos levantinos con más turismo, han sido un claro ejemplo de esta transformación, con instalaciones modernas que incluyen desde cargadores para vehículos eléctricos hasta puntos de autolavado y tiendas de conveniencia. Los conductores pueden encontrar estaciones que no solo ofrecen gasolina, diésel y GLP (Gas Licuado de Petróleo), sino también una amplia gama de productos para el automóvil y artículos para el cuidado personal. Buscan hacer del repostaje una actividad rápida y eficiente, pero también un momento para atender otras necesidades del usuario. Además, muchas han implementado sistemas de pago sin contacto y aplicaciones móviles que permiten a los clientes pagar directamente desde sus teléfonos, ahorrando tiempo y evitando la necesidad de pasar por la caja.

El impulso hacia la sostenibilidad es otro aspecto clave. Muchas están invirtiendo en energía solar y otros sistemas ecológicos para reducir su huella de carbono. De hecho, algunas ahora ofrecen productos como combustibles más ecológicos, incluidos biocombustibles y electricidad para vehículos eléctricos, fomentando una movilidad más verde y menos contaminante. Este enfoque va de la mano con la creciente preocupación por el medio ambiente y la necesidad de adaptarse a los cambios que exigen las normativas ambientales. “Además, muchas cuentan con puntos de recarga rápida para coches eléctricos, lo que facilita a los usuarios la carga de sus vehículos mientras realizan otras actividades”, comentan en Moscardo.

Otro servicio relevante que han comenzado a ofrecer es el lavado de autos automáticos y manuales, disponibles tanto para clientes que requieren un servicio rápido como para quienes prefieren una atención más detallada. Estas instalaciones incluyen productos como ceras y tratamientos para el cuidado de la carrocería, proporcionando una experiencia de servicio completa. En muchos casos, han integrado estos servicios con ofertas adicionales, como promociones y descuentos que favorecen a los conductores que son usuarios regulares.

Las tiendas de conveniencia dentro de ellas también han experimentado una transformación. Ya no son solo lugares donde se venden productos básicos, sino que ahora incluyen una variedad más amplia de opciones como cafés de calidad, bocadillos gourmet, productos orgánicos y bebidas saludables. Además, en algunas se ofrecen otros servicios como Wi-Fi gratuito, lo que permite a los conductores aprovechar el tiempo mientras esperan o descansan durante su viaje. La comodidad ha llegado a ser una prioridad en estas instalaciones, ofreciendo a los clientes más que solo combustible, si no una experiencia integral que facilita la vida diaria.

En términos de seguridad, están mejor equipadas con sistemas de vigilancia avanzados, personal altamente capacitado y protocolos de seguridad que aseguran tanto la protección del cliente como la seguridad en el manejo del combustible. El monitoreo constante y las cámaras de seguridad contribuyen a un entorno más seguro para los consumidores y para los empleados. Además, muchos de estos espacios están diseñados para ser más accesibles, con áreas amplias para maniobrar y surtidores optimizados para vehículos de diferentes tamaños.

A medida que la tecnología y las expectativas de los consumidores siguen evolucionando, las gasolineras también continúan adaptándose para ofrecer más comodidad, sostenibilidad y servicios adicionales que cubran las necesidades de los conductores modernos. Esto no solo mejora la experiencia de repostaje, sino que también abre nuevas oportunidades para la interacción con los usuarios. Las estaciones de servicios han dejado de ser solo un lugar para repostar y se han convertido en espacios multifuncionales, donde la innovación y la atención al cliente se encuentran en el centro de la propuesta de valor.