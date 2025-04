Crecen los cursos Estados Unidos verano y la demanda en Irlanda; Welcome Languages consolida su liderazgo educativo internacional

​La temporada estival se presenta como una oportunidad inigualable para que jóvenes estudiantes perfeccionen su dominio del inglés mientras se sumergen en experiencias culturales enriquecedoras. En este contexto, Welcome Languages ha fortalecido su oferta de cursos de inglés verano, destacando programas en destinos clave como Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Estos programas están diseñados para proporcionar una inmersión lingüística y cultural completa, adaptada a las necesidades de los estudiantes.

Enfoque en Irlanda: Programas en Gorey y Cork Irlanda se ha consolidado como un destino preferido para el aprendizaje del inglés, gracias a su entorno acogedor y su rica herencia cultural. Dentro de este país, Gorey y Cork emergen como localidades destacadas en la oferta educativa de Welcome Languages.​

Gorey, un pintoresco pueblo situado a aproximadamente una hora de Dublín y a escasos 7 kilómetros del mar, ofrece a los estudiantes un ambiente seguro y familiar. Los participantes se alojan con familias locales, lo que facilita una inmersión auténtica en el estilo de vida irlandés. El programa incluye 15 horas semanales de clases de inglés impartidas por profesores nativos y titulados, enfocadas en mejorar las habilidades orales y de comprensión del idioma. Las tardes se destinan a actividades deportivas y culturales, además de excursiones de día completo los fines de semana a lugares de interés como Dublín o parques temáticos.

Por otro lado, Cork, reconocida por su vibrante vida cultural y su cálido ambiente, ofrece programas que combinan el aprendizaje del inglés con actividades especializadas. Los estudiantes pueden optar por programas de multiactividades, golf, fútbol en colaboración con el Valencia CF o equitación, permitiendo así una experiencia educativa diversificada y adaptada a diferentes intereses.

Diversificación de Destinos: Reino Unido y Estados Unidos Además de su oferta en Irlanda, Welcome Languages extiende sus programas de verano a otros destinos de habla inglesa. En el Reino Unido, los estudiantes tienen la oportunidad de sumergirse en la cuna del idioma inglés, combinando clases estructuradas con actividades culturales que enriquecen su comprensión del contexto británico.​

En Estados Unidos, los programas están diseñados para ofrecer una experiencia educativa integral, permitiendo a los participantes familiarizarse con el sistema educativo estadounidense y explorar la diversidad cultural que caracteriza al país.​

Compromiso con la Calidad y la Seguridad Welcome Languages se distingue por su compromiso con la calidad educativa y la seguridad de sus estudiantes. Todos los programas incluyen alojamiento en régimen de pensión completa, supervisión constante por parte de coordinadores locales y monitores acompañantes, así como seguros médicos y de responsabilidad civil. Además, se proporciona material informativo detallado antes de la salida y un teléfono de emergencia disponible las 24 horas, garantizando así una experiencia segura y bien organizada para los participantes y tranquilidad para sus familias.

Con esta ampliación y diversificación de su oferta de cursos de inglés verano, Welcome Languages reafirma su posición como líder en programas educativos internacionales, ofreciendo a los estudiantes oportunidades únicas para desarrollar sus habilidades lingüísticas y crecer personalmente en un entorno global.