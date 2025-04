Diferencia entre la naturopatía y medicina natural, por Fortalecimiento Vital

Debido al auge que han tenido los tratamientos de salud alternativos, es común que las personas confundan los enfoques a los cuales van dirigidos algunos de estos procedimientos. La naturopatía y la medicina natural son dos metodologías que la mayoría suele mezclar con frecuencia, por lo que en ocasiones algunos pacientes pueden llegar incluso a equivocarse al momento de consultar a un especialista.

Por todo esto, la consulta y academia Fortalecimiento Vital bajo la dirección del Naturópata Mikel Pérez Romano pretende explicar las diferencias entre medicina natural y naturopatía para que las personas puedan tomar una decisión más consciente y acertada del especialista que les gustaría consultar.

Diferentes enfoques Aunque ambas se valen de recursos y agentes de la naturaleza como insumos para sus tratamientos, la principal diferencia radica en su enfoque. Mientras la medicina natural se concentra en curar una dolencia o enfermedad, la naturopatía se encarga de mejorar la salud general del paciente para que esa enfermedad u otras que la acompañen, no vuelvan a aparecer. La naturopatía reconoce que las enfermedades ingresan al cuerpo gracias a un desequilibrio energético y se vale de agentes naturales como aceites esenciales o plantas, para que le ayuden a regresar a un estado de completo equilibrio. Por otra parte, la medicina natural si se concentra en combatir enfermedades por medio de remedios naturales, por lo cual se le puede considerar como una alternativa a los tratamientos de la medicina tradicional.

En cambio, la naturopatía no busca ser un reemplazo de la medicina tradicional sino que más bien funciona como un complemento de la misma. Debido a que su interés no es generar una terapia alternativa de alguna enfermedad o dolencia, la naturopatía no logrará por sí misma los resultados curativos que un tratamiento con medicina tradicional es capaz de conseguir. Y es por esta razón, que el trabajo de un naturópata jamás sustituirá el de un médico tradicional, por lo que sus tratamientos siempre se diseñarán respetando las indicaciones clínicas dictaminadas por un doctor especializado.

Dónde encontrar información complementaria Para aquellas personas que deseen ampliar la información sobre las diferencias entre estos dos tratamientos alternativos o si además de eso, desean iniciar con un procedimiento de naturopatía, Fortalecimiento Vital les ofrece una asesoría completa y personalizada para que puedan despejar todas sus dudas.

La academia cuenta con Consulta y Formación online, además de sede física en Gijón, donde todas las personas tendrán la oportunidad de consultar con un equipo especializado que les brindará una atención detallada para que aclaren sus inquietudes o empiecen con un tratamiento natural, que les permita equilibrar su salud física y emocional.