Falsos profetas y profecías

Pensamientos





"Vencerse y conocerse así mismo, el grande lo hace, el mediocre no".

“Siempre Desde la mente viajamos imaginando de realidad en realidad para descubrir la vida y letrìstica fascinante".





Bayardo Quinto Núñez





La verdadera y por excelencia profecía o profecías está plasmada en la realidad cotidiana, esa nos arguye qué pasa o pasará, y en la Sagrada Escritura-Biblia-fue y sigue siendo otra inmensa realidad (es) en donde encontramos tres inmensos pilares fundamentales: a) esperanza. b) fe. c) Ilusión.

Estos tres pilares contienen todo el contenido a saber de la vida. Por ejemplo, si tenemos esperanza, es un hecho recibiremos nuestra paz; y en tanto la fe es firme convicción de lo que no se ve pero se siente; y la ilusión esencialmente es lo que cada quien haya sembrado cosechará.





Lo escrito en LA SAGRADA ESCRITURA, y la realidad que ha venido viviendo el ser social, es más que evidencia profética. No obstante, el profeta es el mismo ser social, que labra su propio destino, construyendo detalles buenos y en otros se cumple, la maledicencia, esa es su don profético errático, destructor y etc.





En consecuencia, solamente hay que recordar, todo pasa y eso que estás viviendo o vives tiene que pasar. Es importante recordar lo fuerte y valiente que es la vida, por las batallas logradas y salir adelante, no olvides que lo que sucede tiene algo que enseñar, cada prueba en la vida es parte de un conocimiento y crecimiento, con el tiempo las respuestas es la mejor verdad, aunque todo haya pasado, sin importar lo que pase se está donde necesitas estar y escuchar el mensaje de cada lección, pues existen quizá en ocasiones están los mayores aprendizajes. Si se cree que se puede, se puede, y todo va a estar bien, quizás no ahora u hoy pero en el tiempo lo estarás y volverás a ser refulgente y más fuerte que nunca.





Es admirable saber, el que cae se vuelve a levantar, y lo vuelvas a intentar, aunque hayas llorado en silencio y pasado por muchas batallas cotidianas, que, no le cuentas a nadie, y valientemente, hoy estés intentando dar lo mejor de ti, recuerda lo fuerte y valiente que eres, recuerda, siempre hay una esperanza, una ilusión, pero no perdida, siempre avecinan mejores momentos, a diario van apareciendo, esta vez no será la excepción, es mucho mejor ser amable contigo, y valorar cada paso dado, y no hay que olvidar llevar amor propio en tu caminar.





En el pasado ya no hay nada que hacer, ya cumplió su propio destino. Empero, sólo los preceptos bíblicos continuarán otorgando esperanza, fe e ilusión, pero no perdida. ¿acaso ya se dio el fin del mundo? No sean falsarios, ni estén metiendo en miedo al mundo. Solo Dios sabe cuándo es el fin del mundo. Mejor oren para que el hombre y/o científicos de las potencias mundiales no estén destruyendo el medio ambiente con sus inventos de todo tipo, desde armas atómicas, nucleares, y etc. hasta saber qué. No crean en santos que orinan.





Esta quizá sea la verdadera profecía. Si le vas a dar otra oportunidad al amor, es necesario procurar observar que las palabras bonitas, acomodadas, es condición de condiciones que termina por cumplirse. Y, si te vuelves a romancear con el sentimiento, que te construya, y no destruya, y demuestre que constantemente se está en el sitio indicado y no en tierra movediza, no obstante, que haga sentir vale la pena correr riesgos, y aunque se haya vivido viviste innumerables tormentas, tempestades, no hay nada que temer, el amor siente la estocada y la emboscada, es más seguro estar en casa, calientito y a salvo.





En consecuencia, las lecciones que la vida está enseñando, una de la primordial es: Lo más difícil del ser humano es la toma de decisiones, por supuesto, existen cambios que por antonomasia tienen que surgir, hay miedos que se tienen que afrontar, hay soledades que soportar con el amigo de la mente, hay lágrimas que derramar, hay personas que se tienen que dejar ir y dejar venir nuevos comienzos como jardín que desarrollarán y florecerán en bienestar común en todos los sentidos, incluso es el tiempo quien indica la fortaleza lo que piensa, discurre y más valientes de lo que la mente humana puede imaginar. Esa es la vida y la gran profecía (s) de la vida.