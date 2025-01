Entre Tabúes, el proyecto social de un estudiante de la Universidad de Alcalá que ha sido reconocido internacionalmente

David Boada pudo desarrollar su proyecto social gracias al apoyo financiero y de mentorización del proyecto europeo BeYou, donde ha participado la Universidad de Alcalá mediante los profesores Luis Fernández Sanz e Inés López Baldominos La candidatura Entre tabúes de David Boada ha conseguido el segundo premio europeo en los Triple-E Awards, siendo reconocido como Runner Up en la categoría Student-led Impact Initiative of the Year. Entre tabúes recoge en formato podcast las entrevistas a Oliver Marcos, persona con VIH y secretario general de Cesida, a Celia Fernández que se considera no binaria y a Shelma Bertomeu, trabajadora sexual en Onlyfans y Webcammer. Para elaborar los cuestionarios, David se ayudó de los propios estudiantes de la UAH, que recogieron en un documento todo aquello que les interesaba, pero que nunca se habían atrevido a preguntar, siempre desde el respeto. Son preguntas anónimas sin filtros. Esto también sirve de ayuda a David que, a través de las preguntas de los estudiantes, diagnostica el grado de desinformación sobre el tema que tienen los jóvenes.

Todo este trabajo se enmarcaba en el proyecto Erasmus+ BeYou donde ha participado la Universidad de Alcalá. Uno de los objetivos era el desarrollo de un programa para que los jóvenes actuaran como motor del cambio en la sociedad, una especie de incubadora de ideas. Desde la UAH se apoyó con formación en gestión de proyectos y también con financiación a un total de cuatro ideas seleccionadas de jóvenes (estudiantes de la UAH y también externos) para que se pusieran en marcha, entre las que estaba el proyecto de David. Gracias al empuje de los profesores Inés López y Luis Fernández Sanz y al apoyo financiero del proyecto para poder acudir a la ceremonia de entrega de premios en Lisboa, David decidió presentarse a este galardón que "enfatiza la parte de emprendimiento y compromiso con la sociedad que tiene la universidad, a veces solo reconocida por la formación que ofrece", asevera.

Para continuar con su proyecto, David tiene pensado dar voz a una persona migrante que se encuentra alojada en el cuartel Primo de Rivera en Alcalá de Henares. "He contactado con él a través de una amiga. Es uno de los pocos que siente libre para poder hablar de su experiencia y creo que puede ser muy interesante", ha declarado David.

Más información en: https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/Entre-Tabues-el-proyecto-social-del-estudiante-David-Boada-que-ha-sido-reconocido-internacionalmente