Capenergy Medical lanza dispositivo de radiofrecuencia de alta potencia para tratamientos musculoesqueléticos

El linfedema ya puede mejorarse: una tecnología española lo reduce en un 42% en un mes.

BARCELONA, ESPAÑA: El linfedema es una patología que afecta a más de 900.000 personas en España. Se caracteriza por el cúmulo excesivo de líquido en las extremidades debido a la afectación de los ganglios linfáticos, lo que produce rigidez, pesadez y reducción de movilidad. Esta condición impacta significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Aunque no existe una cura definitiva, un avance médico ofrece una solución prometedora. Según un estudio publicado en la revista Journal of Lymphology, liderado por el Dr. Cau y su equipo del Instituto Auxológico Italiano, la tecnología de Tecarterapia ha demostrado ser efectiva, reduciendo hasta un 42% la acumulación de líquidos en las extremidades en tan solo un mes. Este ensayo se realizó en 12 pacientes con obesidad mórbida, utilizando el dispositivo C200 de Capenergy Medical, aplicando 6 sesiones de tratamiento.

Innovación en el tratamiento del linfedema con Tecarterapia El dispositivo C200 utiliza energía electromagnética mediante accesorios fijos y móviles para estimular la circulación de fluidos. Esta tecnología combina la diatermia por radiofrecuencia en modalidades automáticas y manuales, logrando una notable mejora en la movilidad, reducción del dolor y disminución del volumen en los miembros afectados.

El Dr. Cau explica: "Nuestro estudio ha evaluado los efectos de la Tecarterapia en pacientes con linfedema. Aunque no hemos analizado el coste-beneficio, los resultados sugieren que esta tecnología puede reducir significativamente los tiempos y costos de tratamiento".

Resultados que hablan por sí mismos Los resultados del estudio evidenciaron que el grupo tratado con Tecarterapia manual y automática experimentó una reducción del volumen del 42%, en comparación con solo un 7% en el grupo control. Esto posiciona a la Tecarterapia como una solución innovadora para el manejo del linfedema.

Capenergy Medical: Pioneros en radiofrecuencia y diatermia Capenergy Medical, empresa española con sede en Barcelona, es líder en el desarrollo de dispositivos médicos basados en radiofrecuencia conducida. Su línea de productos, conocida como Tecarterapia, está diseñada para múltiples aplicaciones, desde la fisioterapia deportiva hasta el tratamiento de condiciones musculoesqueléticas y vasculares.

Con más de 30 años de investigación y 20 patentes internacionales, Capenergy se destaca como la única empresa del mundo que ha certificado equipos de radiofrecuencia de alta potencia (1.240 W). Además, sus dispositivos cumplen con los más altos estándares médicos, como el CE Médico 1639 y la certificación ISO 13485.

