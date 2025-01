33" y una Eternidad, un thriller futurista que desafía a la naturaleza

La novela 33" y una Eternidad, el esperado debut literario de M.A. Olaya, llega para sorprender a los lectores con una historia donde la ciencia, la ambición y el poder se entrelazan en una trama llena de misterio, suspense, amor y un poco de sexo. Situada en un futuro inquietante pero cercano, la obra plantea una premisa fascinante: una fórmula matemática, última, capaz de cambiar el curso de la humanidad. Las consecuencias de esta posibilidad son inimaginables.

Desde la primera página, M.A. Olaya introduce al lector en un universo lleno de intriga y acción, donde el ritmo no da tregua y cada giro de la trama mantiene en vilo hasta el capítulo final. La novela combina elementos del thriller, la ciencia ficción y el drama humano, logrando un equilibrio que la convierte en una lectura adictiva y llena de matices.

Los protagonistas son un ex soldado, ahora inspector de policía: Matt Auschert, y una chica misteriosa: Ax, increíblemente atractiva, que puede, con su sola presencia, encantar a este singular másculo. Matt es un hombre atormentado por su pasado fallido y un presente lleno de desilusión. Ella huye de una amenaza invisible para el resto de mortales. El tiempo, como un renegado verdugo, la persigue allá donde vaya. Debe poner fin a este suplicio.

Alrededor de estos dos singulares personajes aparecen figuras igualmente intrigantes, orbitando en un juego de lealtades, secretos y codicias que mantienen la tensión constante. Olaya presenta personas reales, cargadas de humanidad, que deben enfrentarse no solo a una amenaza externa, sino también a sus propios dilemas internos.

El trasfondo de 33" y una Eternidad explora temas universales como la ética del conocimiento, el peso de las decisiones, la lucha por el poder, y el inacabable deseo por ser más que el otro, invitando al lector a reflexionar sobre los límites de la ciencia y las consecuencias de los egoísmos. A través de un estilo narrativo ágil y envolvente, Olaya construye una historia que seduce por su ritmo, sorprende con sus giros, y deja una huella profunda.

Con esta primera obra, M.A. Olaya se presenta como una voz prometedora dentro de la literatura contemporánea, aportando una historia que desafía las expectativas del lector y ofrece una experiencia inolvidable. 33" y una Eternidad es una lectura imprescindible para los amantes del suspense y la ciencia ficción, una novela que no solo entretiene, sino que invita a mirar más allá de lo evidente.