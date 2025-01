Movistar Inter apea al campeón (3-4)

Final del sueño de la defensa del título de Copa del Rey para un Betis Futsal que, como ante ElPozo, ha vuelto a dar la cara ante otro de los gigantes del fútbol sala español como el Movistar Inter, pero ante el que se le acabó la gasolina en el segundo tiempo después de otra primorosa primera mitad.

Los béticos no han podido aguantar el 3-0 con el que se fueron al descanso, y han caído de forma un tanto cruel en el último segundo, víctimas de la pizarra de Alberto Riquer y de su falta de energía tras el intermedio ante un rival que, no lo olvidemos, es el gran histórico del futsal nacional, y diríamos que mundial.

El Betis copero comenzó ya a lucir en la primera parte, exhibiendo el mismo esfuerzo e intensidad que en la anterior ronda ante los murcianos. Pese a que la primera gran ocasión fue de Raúl Gómez con un gran disparo desviado por Marcos Ferreyra, el equipo de André Broncanelo encendió a la más de media entrada presente en Amate con dos sopapos en apenas un minuto, ambos obra de Ismael.

En el primero, el ala verdiblanco definió perfectamente tras una gran jugada de Cristian Povea (1-0, min 4); mientras que en el segundo desvió en el primer palo un saque de banda con el pie de Henrique (2-0, min 5). Locura en Amate, porque el campeón continuaba ejerciendo como tal; mientras que Riquer llamaba a capítulo a los suyos con un necesario tiempo muerto.

Ferreyra, cerrojazo en la portería Posteriormente llegó el momento de la supervivencia, siempre sin perder la intensidad defensiva y con un excepcional Ferreyra bajo palos. El guardameta verdiblanco se encargó de desactivar, con sucesivos paradones tanto por alto como por bajo, varias acciones de los interistas, como por ejemplo de nuevo a Raúl Gómez o a Drahovsky.

Y como el Betis seguía en vena, a los 13 minutos Charly robó un balón en su defensa, avanzó, hizo la pared con Povea y definió magistralmente por bajo ante un García que nada podía hacer. Era el 3-0, con la segunda asistencia de la tarde para un Povea que, después, tuvo que abandonar momentáneamente el juego por unas dolencias.

Con el 3-0 se llegó al descanso, porque ni la defensa bética ni Ferreyra dejaron hueco alguno para que el Movistar Inter redujera diferencias. Pero todo el que sabe mínimamente de fútbol sala era conocedor de que la cosa no estaba hecha, ni muchísimo menos. Y el Movistar Inter, como equipo campeón que es, se encargó de demostrarlo.

Drahovsky empieza con su triplete De entrada, después de otro paradón inicial de Ferreyra, Drahovsky empezó a recortar distancias con un latigazo imparable (3-1, min 22), y Movistar Inter, con ese gol tan tempranero, cobró vida y fie redoblando el acoso sobre una portería en la que su guardián, no obstante, continuaba en plan muro.

Pero el Betis había perdido definitivamente el balón, con lo que las posibilidades de remontada visitante aumentaban mucho más. Barona, con un gol dentro del área en plan acoso, puso el 3-2 cuando todavía quedaba media segunda parte, por si aún no quedaba claro que el signo del partido había cambiado.

Aún así, el Betis también tuvo sus llegadas, aunque no como en la primera parte y sin el punto de frescura necesario en la definición como para mantener a raya a tan poderoso rival, que puso el 3-3 gracias a Drahovsky, que después de que Lin desperdiciara la ocasión para poner dos de renta, controló un balón en largo y fusiló a Ferreyra a tres minutos de la conclusión.

Pizarra para el 3-4 El tramo final fue un ida y vuelta, en el que pudo marcar cualquiera, pero Inter aprovechó una última bala generada y preparada gracias a Riquer y su pizarra. A falta de 1,3 segundos para el final y con saque de banda a favor, el técnico interista pidió tiempo muerto y preparó la jugada en la que Chaguinha, sacando con las manos, la puso en la cabeza de un Drahovsky que se adelantó a Rafa López y a Ferreyra y remató para poner un 3-4 final tal vez lógico, pero un tanto cruel por cómo se produjo.

Así pues, Inter pasa a cuartos y continúa vivo en la lucha por la Copa del Rey; mientras que el Betis cede su corona con tanto honor como dolor, y a partir de ahora, con el "bonus track" de la Supercopa dentro de dos semanas, deberá centrarse en sellar su retorno a la Primera División. Y la primera prueba, con posible resaca copera, será el sábado ante el Unión África Ceutí.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Dickson, Lin, Rafa López, Álex García -cinco inicial- Cristian Povea, Henrique, Charly, Ismael. 4 - MOVISTAR INTER FS: J. García, Cecilio, Raúl Gómez, Eloy, Drahovsky -cinco inicial- Chaguinha, J. Mínguez, Lucao, Terry, Barona, Carlos Bartolomé. ÁRBITROS: José Javier Cidoncha y Sergio Salomé. Amarilla a los béticos Dickson, Álex García y Rafa López GOLES: 1-0: Ismael (min 4); 2-0: Ismael (min 5); 3-0: Charly (min 13); 3-1: Drahovsky: (min 22); 3-2: Barona (min 29); 3-3: Drahovsky (min 33); 3-4: Drahovsky (min 40); 6-2. INCIDENCIAS: Octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala. Pabellón Amate (Sevilla), más de media entrada.