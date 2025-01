Casi el 70% de los autónomos considera complejo el lenguaje que utiliza Hacienda en sus comunicaciones, según un estudio

Declarando, el software de asesoramiento fiscal para los autónomos, ha elaborado un estudio que concluye que el 66% de los trabajadores por cuenta propia españoles considera “complejo” el lenguaje utilizado por Hacienda en sus comunicaciones, un porcentaje que coincide prácticamente con los que dicen experimentar estrés al recibir sus notificaciones (68%).



Asimismo, más de la mitad de los autónomos (el 56%) afirma que los escritos de la Agencia Tributaria, aparte de muy técnicos, no incluyen instrucciones claras sobre el asunto requerido, lo que les lleva a sentir indefensión, especialmente cuando temen consecuencias legales o sanciones.

Además, este particular estilo de comunicación que emplea Hacienda se convierte en un auténtico problema para los contribuyentes cuando el 10% de los autónomos manifiesta haber recibido una multa por no comprender adecuadamente las notificaciones.

El estudio elaborado por Declarando se ha basado en una encuesta dirigida a su base de clientes, que en la actualidad está conformada por más de 200.000 usuarios, realizada el pasado mes de octubre.

“Los datos obtenidos a partir de las opiniones recabadas en el estudio desvelan que Hacienda parece ejercer un abuso de poder en sus comunicaciones, ya que la complejidad del lenguaje y la falta de claridad exponen a los autónomos a un sistema que prioriza la eficiencia administrativa sobre la transparencia y el apoyo al contribuyente”, explica Enrique Guinot, CRO de Declarando. “Todo ello -añade- debería llevarnos a reflexionar sobre “la necesidad urgente de acometer una reforma en la comunicación tributaria”.

“El Plan Estratégico 2023, que propone simplificar el lenguaje y reducir la carga administrativa, parece estar más enfocado a optimizar los recursos de la Administración que a proteger los intereses de los contribuyentes”, continúa Guinot.

“A pesar de la promesa de avanzar hacia una comunicación más clara, no se ha visto una mejora significativa en este aspecto, según la encuesta, dado que sólo el 33% de los encuestados afirma entender completamente las notificaciones que recibe”, concluye.

Declarando considera que la democratización de la cultura tributaria y la accesibilidad del lenguaje fiscal ayudaría a los autónomos a comprender mejor sus obligaciones y derechos.

A su juicio, este cambio en estilo de comunicación de la Agencia Tributaria disminuiría los errores en las declaraciones de impuestos, reduciendo la carga administrativa del Estado en correcciones y comprobaciones, y contribuiría a crear una cultura de transparencia y confianza en la Administración Pública, fortaleciendo la relación Estado-contribuyente.