​FarmaHelp supera el millón de medicamentos localizados desde su lanzamiento

FarmaHelp perm, la herramienta de la organización farmacéutica colegial que permite al farmacéutico comunitario contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesita un medicamento y no dispone del mismo, ha sobrepasado el millón de medicamentos localizados desde su lanzamiento en 2020.

Además, solo en 2024 esta herramienta ha encontrado más de 500.000 medicamentos, con un porcentaje de éxito superior al 71% de las búsquedas, gracias a la colaboración de las farmacias comunitarias adheridas. Es decir, en tres de cada cuatro solicitudes, el medicamento se encuentra en una farmacia cercana.

El aumento progresivo del número de farmacias que participan del sistema está permitiendo de manera exponencial que cada día más pacientes encuentren sus medicamentos con la ayuda de su farmacéutico, un ejemplo más de la digitalización de las farmacias.

Así, en 2024 se han sumado 1.280 nuevas farmacias para sobrepasar ya las 11.200 adheridas, más de la mitad del conjunto de la red, lo que ha permitido incrementar en más de 100.000 los medicamentos localizados en el último año respecto al anterior.

De esta manera se facilita que con cada nuevo medicamento localizado el paciente pueda cumplir con la continuidad de los tratamientos, lo que contribuye al éxito de estos y mejora la calidad de la prestación farmacéutica.

Funcionamiento

Gracias a FarmaHelp, aplicación desarrollada por los farmacéuticos con el único objetivo de mejorar la prestación farmacéutica, cuando un paciente necesita un medicamento -y por urgencia o porque el medicamento tiene algún tipo de incidencia en el suministro- el farmacéutico puede consultar a las farmacias de alrededor y conocer su disponibilidad.

Esta petición es respondida por el resto de las farmacias participantes de forma voluntaria y, en caso de tener disponibilidad, permite ofrecer al paciente una solución facilitándole el acceso a su tratamiento a través de la farmacia indicada.

Premios

FarmaHelp es un servicio colegial, gratuito, con un funcionamiento no invasivo, que no accede al stock de la farmacia y de fácil instalación en todos los puestos. Además, permite la conexión entre los Colegios de Farmacéuticos y las farmacias para el envío de avisos y notificaciones urgentes.

Asimismo, FarmaHelp ha sido reconocida en los Premios de Internet con el galardón en Emprendimiento e Investigación en la subcategoría de Salud; elegida como una de las “Mejores ideas del año” por Actualidad Económica y “Mejor proyecto en salud digital” por New Medical Economics. Además, ha recibido el premio Ennova Health de Unidad Editorial y el Premio ABC Salud 2024.