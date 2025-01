​Médicos escritores y artistas: ASEMEYA

Hasta donde sé, existe una tradición muy larga, que viene de la Edad Media, de esa interrelación entre médicos y pensadores, médicos y filósofos, médicos y escritores…

Por si usted no lo sabe, existe una Asociación Española de Médicos y Artistas que se denomina ASEMEYA. No me es una noticia nueva, porque los que estamos en este mundo de la cultura, estemos en los primeros puestos o en los finales, pues conocemos, de oídas y de lecturas y de voces y de entrevistas y artículos sobre multitud de realidades culturales, y, una de ellas, es una Asociación de Médicos Escritores, surgida, según los datos que dispongo en 1978. Pero dicha asociación toma como fecha y fundamento el 1928. Por tanto, con todos los avatares de la vida, estaríamos casi a la vista de un siglo. Fecha para aprovechar que entidades de todo tipo inviten a esta asociación a ser más visible…

En la cultura y Cultura sucede un fenómeno muy reiterativo, no solo hay que mirar y ver y percibir y analizar lo que “se valora y queda”, como también lo “que se olvida y pierde”. Creo que en el campo de la cultura es uno de los sectores que más se derrocha, pierde, destruye, olvida. Nadie reconoce este hecho, pero es realidad y es verdad.

Esta asociación debe tener un lugar en la cultura y Cultura de nuestro terruño. Y, otras entidades deben invitarlas, porque es un reflejo de un sector de interpretación de la realidad, de lo real. Las personas con este oficio de la sanidad y la salud, pues perciben la vida, desde un punto de vista concreto y especial, por tanto, tendrán que escribir la realidad, desde un punto que será en ciertos modos y maneras, también con cierta especificidad y diferencia. Al final, aquello de Ortega, del yo y su circunstancia, del yo colectivo o gremial y su circunstancia. Al final, un mendigo en la calle no verá la vida lo mismo, que un empresario, y, si ambos (se) dedican un tiempo a escribirla, lo harán de distinto modo – no redacta lo mismo la vida lo mismo Genet, que Menéndez Pelayo…

Estimo y creo, que en convivencia con dicha asociación, los museos y fundaciones y archivos y bibliotecas de los que están sembradas toda la Península, podrían invitarles a que tengan más visibilidad. Porque pienso que es una finalidad y función importante, porque nos darían otra visión de lo real y de la realidad, de la sociedad, de la escritura, del arte plástico, y, de todas las connotaciones en todos los campos, no solo estético, sino antropológicos, psicológicos, sociales, históricos, culturales, etc.

Los articulistas de opinión, unos seres que los productos que materializamos están en un mundo o esfera entre la literatura y la información-periodismo, pero mirados o hechos desde perspectivas personales, es decir, de opinión. Que nos obliga la realidad, si hay que construir cinco o seis artículos o columnas periodísticas a la semana, somos y estamos hambrientos de temas, de antiguos y nuevos temas. Y, por tanto, es imposible, que podamos conocer, con cierta profundidad, pongamos por caso cien temas, mejor dicho, unos cientos de temas o cuestiones, con sus preguntas y sus tesis y sus datos y sus argumentos.

Creo yo que los articulistas de opinión, con todo respeto, nos parecemos más a bocazas que a expertos. Pero cumplimos una función, es recordar, a usted que esta mañana va medio dormido al trabajo, que existen otras cosas, en la vida, en la historia, en la realidad. Hoy, le recuerdo que existe una Asociación de Médicos que combinan su vida profesional y familiar y social con la escritura y el arte plástico –supongo que también existirán Diplomados en Enfermería, Auxiliares de Enfermería y otros oficios de la salud, que también se ocupen de la escritura y de las artes plásticas y, de la música, pero supongo no tendrán ninguna asociación a nivel nacional…

Es curioso y grato y noble que en su web de la asociación disponen de varias etiquetas, pero me ha llamado la atención unas que titulan: Obras literarias, obras pictóricas, obras fotográficas… si, se me permite, ya que estamos construyendo un artículo de opinión, que al final, es una variedad de género literario, pues abran otra etiqueta, busquen y rebusquen, que posiblemente, entre miles de facultativos y médicos, existirán algunos que compatibilicen con la música, -espero que cuando dentro de un tiempo vuelva a abrir esta Web, ya tengan una dedicada a Obras Musicales…

Alguien podría indicar, o pensar, o sugerir, sería conveniente, que otras ramas de las profesiones y sectores sociales y económicos, copiasen la idea de los médicos… que se crease una Asociación de Ingenieros y Escritores, de Empresarios y Escritores, de Científicos y Escritores literarios, de Psicólogos y Escritores, de y de… No sé, si esto existe, si existirá, pero creo que sería una riqueza cultural al y para el mundo. Porque cuántas más miradas dispongamos más contenidos y conceptos y argumentos y datos, y, quien sabe si realidades podremos contar y narrar…

En España existe una larga tradición, especialmente medieval, de médicos judíos que eran también escritores y pensadores y filósofos, también de médicos musulmanes que también eran escritores y pensadores… Averroes y Maimónides… pero también en estos últimos cinco siglos: Pío Baroja, Vallejo-Nájera, Rojas, etc.

Decían, una frase que repito demasiado, los viejos maestros griegos, que no sirve ninguna filosofía que no cure alguna enfermedad. Por eso sugeriría a esta notable asociación que abriesen una etiqueta en su Web, y, empezasen a realizar un directorio, de médicos y escritores, médicos y artistas… Una pequeña ficha, de diez o doce líneas por cada nombre. Si así lo hacen, dentro de unos años, habrán encontrado y hallado, cientos de personas que durante el hoy y durante la historia han intentado compatibilizar, en mayor o menor grado con mayor o menor talento, ambos mundos. Hoy, tenemos que ir preparando el centenario de esta asociación…