Yanes presenta su nueva colección de joyas 2025

La historia de Yanes es la de una empresa familiar Made in Spain que, de padres a hijos, generación tras generación, ha ido transmitiendo su amor por la joyería, la calidad y el trabajo bien hecho. Lo que empezó como un negocio familiar hoy puede presumir de ser una de las joyerías más importantes del panorama nacional e internacional, sus joyas se venden por todo el mundo.

Para conocer sus raíces hay que remontarse a su fundador Claudio Yanes allá por el año 1861, con el descubrimiento en un pequeñísimo pueblo de la provincia de Toledo del gran tesoro de Guarrazar, con varias piezas de orfebrería visigoda, y cuyo hallazgo hizo que despertara en él su pasión por la orfebrería y la joyería. Pero se podría decir que su momento estelar llega en 1906 cuando, con motivo de la boda de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la firma recibe numerosos encargos y le proporciona una gran popularidad.

Han sido ya varias generaciones las que se han sucedido, cada una aportanto su particular estilo y adaptándose a las diferentes tendencias de la época, aunque siempre sin perder la esencia de sus orígenes.

En 1980 Marian, Cristina, Jesús, Juan y Luis crean su primera colección dirigida a un público más joven, pero es hoy en la actualidad la quinta generación, formada por Juan, Cristina y Luis la que continúa con su legado, eso sí, acompañados del nonagenario Jesús Yanes, su Presidente de honor, que a pesar de su edad no ha perdido un ápice de pasión por la joyería y continua yendo a su sede.

Hace unos días, Yanes nos presentó su nueva colección de joyas 2025. Más de 30 piezas elaboradas en oro, platino y las mejores gemas y piedras preciosas fieles a la filosofía de la marca: “el compromiso de firmar una joya nos obliga a que el tiempo no pase por ella. Es nuestro lema desde 1861”.

Para su puesta en escena Yanes cuentan con la modelo Alicia Ortiz Alcocer, imagen actual de la marca y que muestra como nadie los diseños de la firma.

Las nuevas creaciones forman parte de dos colecciones emblemáticas de Yanes: Malpica que representa un trenzado de reminiscencias visigóticas como homenaje a la localidad de los inicios profesionales del fundador de la saga, Claudio Yanes; y por otra, Alhambra: inspirada en el palacio granadino, con una mezcla de arabescos, calados y filigranas como principales características, diseñada por Esteban Yanes II.

Juan Yanes, presidente de Yanes, explica: “Malpica y Alhambra son dos colecciones con un hilo conductor claro con nuestros orígenes y de las que estamos muy orgullosos. El legado visigodo y las mezclas arabescas son una fuente creativa inagotable. Estamos encantados con el resultado de estas nuevas piezas y confiamos que gusten tanto nuestras clientas tanto como la ilusión que ponemos en cada nuevo diseño”.

En el catálogo de Yanes 2025 también se incluyen pequeñas piezas de la colección Ars Amandi. Diseños mini de estas esculturas-obras de arte, realizados en oro y plata, como estudio de la armonía y la perfección del cuerpo humano desnudo.

Muy original su colgante “El Secreto del Huevo de Malpica”, de la colección Malpica,unhuevo labrado con doble apertura y elaborado en oro de 18K, que exhibe en su interior un corazón de esmalte rioja.



También se esconden secretos en el interior de las alianzas de brillantes de la colección Alhambra, donde al abrirse se muestra una frase de amor, una fecha importante…, todo tiene cabida, el cliente elige.

Otra pieza espectacular es su Gran Collar Riviere Alhambra. Collar Riviere de la colección Alhambra, con 84 brillantes, 4,73 quilates, oro 18K, y un peso aproximado 115g.



También, impresionantes estos Pendientes de Flor Loto oro y diamantes de la colección Alhambra, con 5 diamantes talla brillante 1,2 quilates, centro 2 diamantes 1 quilate, oro 18K, 6,6g. Diámetro 15 mm.

Todas las piezas de Yanes están diseñadas y fabricadas artesanalmente en su fábrica de Madrid y pueden ser adquiridas en su flagship de la calle Goya nº 27 de Madrid, así como en El Corte Inglés de Campo de las Naciones, Sanchinarro, Goya, Castellana, Princesa, Pozuelo y Preciados. También disponible en El Corte Inglés de Valencia, Málaga y Vigo.

Fuera de España en República dominicana, USA y Japón. Además de en su e-commerce https://joyeriayanes.com.