Tapeando por Béjar

Empezamos con el café bar “Polo” en el que, de entre sus diferentes tapas, destacan los huevos fritos con farinato, plato que, aunque es típico de Ciudad Rodrigo, es uno de sus platos estrella número uno. Se sirve en formato mini, ya que los huevos tienen la peculiaridad de que son de codorniz. Aparte de los mencionados huevos, podemos pedir la típica panceta, magro, chichas y chorizos, así como también pinchos fríos como tortilla de patatas.

Béjar es una población española de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León



Seguimos con “Charly comedy”. Situado en el céntrico parque de la corredera al lado de la oficina de turismo, en él podemos comer sus típicas hamburguesas entre las que destaca “la Charlina” premiada como mejor Cheeseburger en el año 2019, “la Pantoja”, mejor hamburguesa de Castilla y León 2022 o una tan transgresora como la “Jager” que lleva salsa de Jägermeister servida en la propicia mesa, así como su gran variedad de pizzas, carnes y sándwiches. También podemos tomar una cerveza y comer una tapa de patatas con alioli, bravas, montadito de queso de cabra, sándwich mixto, mini hamburguesa, jeta y montaditos variados a la plancha.

Otro bar clásico en Béjar es “la Bodeguilla”. Es un bar que está al lado del “cine Béjar” y es todo un clásico en la gastronomía bejarana. En él te puedes tomar tapas clásicas como panceta, magro, o riñones a la plancha, así como también tapas frías como escabeche. Si bien el local es un poco pequeño, siempre está muy concurrido debido a la calidad de sus productos así como también su buena situación cerca del cine.

“Restaurante abrasador de Armando”. Situado en plena plaza mayor, podemos disfrutar de sus patatas estilo “Abrasador”, así como también de una gran variedad de tapas y carnes a la brasa. También tiene restaurante en el que podemos degustar platos como “carpaccio de presa ibérica” o la “suprema” que es una degustación de carnes a la brasa entre otros muchos platos a elegir.

“El Novelty”. También situado cerca del parque. Tiene muchas tapas de cocina especialmente morro, pata y otras más clásicas. También tiene un comedor donde se puede comer y un menú a un precio bastante asequible.

“La Plata”. Tiene tapas muy variadas como la pata, callos, chichas, hamburguesas, farinato, croquetas de calamar en su tinta, tosta de gambas, champiñón a la plancha con gambas entre otros. También tienen comedor donde se hacen las “jornadas gastronómicas del buey”.

“La Sidrería”. Está ubicado frente a la antigua piscina municipal. Tiene variedad de tapas como hamburguesitas, cojonudo (huevo de codorniz con chichas), chorizo a la sidra, tortilla de patatas, patatas con mahonesa ... Y por supuesto sidra natural, pero con el paso del tiempo se ha ido perdiendo la tradición de escanciar la sidra.

“Bar Amaro”. Está en la calle libertad. Es un bar con un toque clásico en cuyas paredes están colgados vinilos de grandes artistas musicales creando un ambiente único. Todos los jueves hace una tapa especial que es diferente cada semana. También podemos disfrutar de los huevos "Pedrito" que es un huevo frito con jamón y una base de mayonesa con patatas fritas.

“Casa Beletri”. Está situado enfrente de la antigua estación de tren. Actualmente, han reformado por completo el local ganando mucho más espacio. Las tapas que nos pueden ofrecer son morro rebozado, jeta o varios pinchos especiales entre los que destacan el serranito, que es un una tosta de jamón con tomate y pimiento y una salsa de queso. Actualmente, está más enfocado a la restauración.

“El punto de encuentro”. Se encuentra haciendo esquina en uno de los edificios del barrio de los praos es un bar un poco alargado en el que no hay mucho espacio, pero siempre está bastante lleno como pinchos se puede destacar los de plancha como pueden ser un pincho de lomo con queso, panceta, magro, butifarra y varios pinchos de cazuela entre los que destacan el morro adobado, pata, etc. También cada día hay un pincho especial y lo bueno es que, gracias a su buena cocinera, nunca se repiten y saldrás con un buen sabor de boca.

“El murallón”. Es uno de los bares en Béjar que más pinchos te puedes encontrar, hay variedad de todo tipo de pizzas, montaditos y pinchos de plancha. Me sería imposible elegir uno solo debido a su gran variedad, así como su buen gusto a la hora de hacer la selección de los pinchos diarios, por lo que recomiendo ir para probarlos. Debe su nombre porque se encuentra en el parque del murallón que está al lado de la oficina de correos y del hospital.

“El bulevar”. Situado en la calle Recreo. Ofrece diferentes tapas como mini hamburguesas de chichas, nachos, mini perritos calientes, así como también una gran variedad de cervezas. Aparte de lo puramente gastronómico, ofrece un ambiente rockero.

“La alquitara”. Situada en la calle Gerona, ofrece en ocasiones música en directo y se pueden degustar tapas tan variadas como la bomba (croquetas con carne y patatas), calabacín rebozado y jeta.

“El bar Eladio”. Situado en la calle Libertad enfrente de la delegación de Hacienda. Ofrece un ambiente distendido en el que podemos tomar diferentes tapas como sus famosos “mejillones picantes” o “el montañés” (tiras de carne con una salsa especial).

“El Quijote”. Situado enfrente de la estación de autobuses. En él podemos tomar una caña tranquilamente acompañada de un variado de chorizo jeta y magro a la brasa con ajo y perejil o disfrutar de una de sus parrilladas.

Acabamos nuestro recorrido gastronómico en el Bar restaurante “Riofrío” Situado a las afueras de Béjar. Este hostal restaurante ofrece tapas tan variadas como chichas con huevo de codorniz, pollo estilo Kentucky, patatas fritas con mayonesa, rabas o croquetas de jamón. También tienen un restaurante de cocina casera y platos tradicionales, así como también muy buenas carnes a la brasa.

Antes de terminar, me gustaría hacer referencia a uno de los bares más míticos de la localidad, el bar “Sol”, un icónico bar que ya desgraciadamente ha cerrado y en su lugar han puesto una tienda de deportes. Su tapa por excelencia eran las patatas fritas con una mahonesa casera cuya receta era secreta. Durante muchos años ha sido punto de reunión de los bejaranos al estar situado a medio camino del parque de la Corredera y de la calle Mayor.

Por supuesto, hay otros muchos que me he dejado en el tintero, pero os animo a que los descubráis por vosotros mismos cuando visitéis esta hermosa localidad salmantina.