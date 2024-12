ANPE advierte de que la contienda entre el Gobierno y la banca puede poner en riesgo la salud de millones de ciudadanos

ANPE, primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza no universitaria, denuncia que la posible retirada de aseguradoras del nuevo concierto sanitario de Muface podría constituir un acto de irresponsabilidad corporativa, a tenor de las informaciones publicadas por varios medios de comunicación sobre el caso de Adeslas, la compañía que actualmente presta cobertura sanitaria a un mayor número de mutualistas. Según estas informaciones, la retirada de Adeslas estaría directamente vinculada a las tensiones políticas entre el Gobierno y el sector bancario, lo que, a juicio de ANPE, supone una irresponsabilidad que pone en peligro la atención sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas y sus familias, además de amenazar la estabilidad y sostenibilidad del sistema sanitario español. En las últimas horas, algunos medios han asegurado que, además de Adeslas, DKV tampoco se presentará a la licitación, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

El sindicato docente subraya que el modelo de colaboración público-privada de Muface ha demostrado a lo largo de los años ser una solución eficaz y sostenible para, entre otros fines, descongestionar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ANPE, la retirada de grandes aseguradoras en un momento crítico como el actual no puede explicarse únicamente por razones económicas y todo apunta a que, en algún caso, esta decisión podría ser una represalia empresarial en el marco del enfrentamiento político entre el Gobierno y el sector financiero, agravado por medidas recientes como el impuesto a la banca.

ANPE considera inadmisible que conflictos políticos y ajustes de cuentas entre grandes actores económicos y el Ejecutivo repercutan en un modelo sanitario que beneficia a millones de ciudadanos, y recalca que la salud de las personas no puede ser utilizada como moneda de cambio en esta pugna ni convertirse en una víctima colateral de estrategias mercantilistas y presiones políticas. En este sentido, denuncia la irresponsabilidad de aquellas aseguradoras que están utilizando la sanidad como herramienta de presión y exige que abandonen de inmediato este mercantilismo indigno que hace prevalecer intereses económicos y disputas políticas sobre el bienestar de los ciudadanos.

La organización sindical advierte de que, si las aseguradoras continúan anteponiendo sus intereses corporativos a su responsabilidad social, el modelo de Muface podría colapsar, obligando a más de un millón de mutualistas a migrar al SNS. A su juicio, esto tendría consecuencias desastrosas para un sistema público ya tensionado, como el aumento de las listas de espera o la reducción de la calidad de la atención sanitaria en todo el país, y las comunidades autónomas, responsables de gestionar la mayoría de los servicios sanitarios, las sufrirían directamente, viéndose incapaces de absorber esta carga adicional.

ANPE ha abogado desde el primer momento por la unidad sindical frente a la amenaza que se cierne sobre el funcionariado, y ha alertado a la propia Muface, al Gobierno de España, a las presidencias de las comunidades autónomas y a otros actores políticos e institucionales de las graves repercusiones que tendría la falta de acuerdo en este conflicto. Ante la evolución de las circunstancias, ANPE afirma que continuará planteando acciones en defensa del modelo de Muface dentro de la unidad de acción sindical conformada en torno a este asunto.

Medidas excepcionales

ANPE reclama al Gobierno de España que actúe con firmeza para garantizar la continuidad del modelo, estableciendo las condiciones necesarias para mantener la participación de las aseguradoras. Bajo su punto de vista, la situación exige medidas excepcionales que refuercen las condiciones del concierto y garanticen que ninguna aseguradora pueda retirarse de manera irresponsable. Al mismo tiempo, insta a las compañías aseguradoras a asumir su responsabilidad social, dejando de lado intereses económicos y reconociendo la importancia de su papel en la sostenibilidad del sistema.

El sindicato docente también alerta sobre las graves repercusiones que esta crisis podría tener en las comunidades autónomas, responsables de la gestión de la sanidad en sus territorios. La migración masiva de mutualistas hacia el sistema público supondría un incremento inasumible de la presión asistencial, con consecuencias directas para la calidad de la atención sanitaria y las listas de espera. Por ello, pide a las comunidades que se impliquen activamente en la búsqueda de una solución coordinada con el Gobierno central.

ANPE asegura que seguirá trabajando en defensa de los intereses del profesorado y de todos los mutualistas afectados por esta situación, con la convicción de que la sanidad es y debe ser un derecho fundamental, no una herramienta para ajustes de cuentas políticos o económicos. En consonancia con ello, hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que se sienten a dialogar y alcancen un acuerdo que garantice la continuidad del concierto sanitario de Muface, demostrando que el interés general está por encima de cualquier otro.