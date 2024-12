​The Human Hibernation, ópera prima de Anna Cornudella, se estrena en salas el 10 de enero

La película The Human Hibernation, de Anna Cornudella, se estrena en salas el próximo viernes 10 de enero.



The Human Hibernation es una de las películas candidatas al premio Arrebato No Ficción en la próxima edición de los Premios Feroz.

Una ópera prima única que nos traslada a un mundo en el que el ser humano necesita desaparecer 3 meses al año para hibernar. Una distopía que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo.

The Human Hibernation fue galardonada con el premio FIPRESCI en Berlín. Es una producción de Japonica Films y Batiak Films. Tiene distribución y ventas internacionales de Begin Again Films.