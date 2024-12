Discernir para saber

A la entrada del nuevo año, el lehendakari Pradales pide a los consejeros de los dos pilares básicos de toda sociedad de progreso, que 2025 sea año clave para mejorar la atención en Osakidetza y solucionar el problema de la vivienda.

Dos pilares de supervivencia, ya que sin vivienda se vive en la calle hasta enfermar y sin salud se corta la vida antes de tiempo. Siendo dos hechos de dolor a resolver con urgencia para quien esté en esa o próximo a esa situación y anticiparse en prevenir para no generar nuevos candidatos.

En una sociedad de recursos y capaz entre lo urgente y lo importante siempre se elige lo primero aunque también da para lo importante, es decir los otros dos pilares, que sumados a los anteriores son la base del edificio comunitario.

Leo en prensa: “Euskadi recibe 50 millones para proyectos educativos”, y me digo: buen regalo para el nuevo año. No tanto al ser proyectos formativos digitales y no educativos. Una base educativa integral se alcanza motivando la cognición, estimular al niño a que piense para discernir por si mismo y saber.