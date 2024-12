Recomendaciones Northgate: las luces de emergencia V-16, más seguras que los tradicionales triángulos, que ya no son obligatorios en autopistas y autovías

Los últimos datos de siniestralidad apuntan a que los conductores que salen de su vehículo invadiendo la calzada, en los casos de avería o emergencia, para señalizar su posición con los triángulos, tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes. El 1 de enero del 2026 será obligatorio el uso del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 en todas las carreteras españolas Durante los días navideños se produce una frenética actividad en las carreteras. Miles de vehículos, particulares y de profesionales para el desarrollo de su actividad y para distribución de mercancías que ven aumentada su actividad, se mueven por calles y carreteras. Son fechas en las que se incrementa el tráfico en las vías urbanas e interurbanas y la presencia de peatones. Hay mayor movilidad y, por tanto, más riesgo de siniestros. Northgate Renting Flexible, empresa líder en soluciones de movilidad flexible tanto para empresas y profesionales como para particulares, se ha hecho eco de uno de los aspectos de seguridad vial señalados por la DGT. Y es que uno de los errores más comunes y a la vez más peligrosos que se comenten cuando ocurre una avería o se paraliza un vehículo en carretera, es el momento de bajarse del vehículo y señalizarlo. Así, los últimos análisis de siniestralidad en las carreteras españolas señalan que, en autovías o autopistas en las que existe un vehículo inmovilizado, el hecho de transitar por el arcén, permanecer en el mismo, intentar reparar una avería o incluso, la colocación y posterior retirada de los triángulos de preseñalización de peligro, incrementan notablemente el riesgo de sufrir un segundo siniestro o atropello, de mayor gravedad que el inicial.

Por esta razón, desde la Dirección General de Tráfico recomiendan que no se haga uso de estos triángulos en autopistas y autovías en casos de avería o emergencia, con el fin de extremar las precauciones, para evitar especialmente que los ocupantes del vehículo caminen por la carretera para colocar estas señales de emergencia. De hecho, actualmente ya no son obligatorios en estas vías. En su lugar, se debe utilizar la luz de emergencia homologada V-16 que, al poder colocarse de forma sencilla desde el asiento del conductor, permite señalizar el vehículo detenido de una forma más segura y reducir el riesgo de sufrir un segundo incidente. Como recuerdan desde Northgate, se pueden utilizar también las luces de emergencia del propio vehículo si no se dispone de la luz V-16. Será a partir del 1 de enero del 2026, cuando utilizar este elemento de señalización será obligatorio en las carreteras de España.

Por ello, desde Northgate Renting Flexible están ya preparando de forma proactiva la incorporación progresiva de estos dispositivos de seguridad, para equipar a su flota durante el próximo 2025 de este elemento.

Recomendaciones a los conductores profesionales para un trayecto más seguro durante la campaña navideña

Desde Northgate, y dentro de su compromiso con la seguridad vial, han recopilado una serie de indicaciones dirigidas a los conductores de vehículos industriales para una conducción más segura en el entorno laboral durante estas fechas navideñas, dado el incremento de actividad en las carreteras y núcleos urbanos.

Cumplir la normativa. Protegerse con el cinturón de seguridad y 0 alcohol al volante.

Mantener los 5 sentidos en la conducción.

Evitar el estrés al volante.

En caso de accidente o avería en autopista o autovía. No bajarse del vehículo, quedarse con el cinturón y las luces de emergencia puestas, y utilizar para señalizar la posición las luces de emergencia del vehículo o la señal de emergencia homologada V-16.