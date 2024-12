Las mejores ideas para pedir a los Reyes Magos

Si a estas alturas sigues sin saber qué pedir o regalar a los Reyes Magos, no puedes perderte estas propuestas con las que acertarás seguro. Dispositivos faciales, velas, gafas, zapatillas…, y todo un sinfín de sugerencias e ideas.

UNICSKIN

UNICSKIN, la reconocida marca pionera en tecnobelleza y cosmética avanzada fundada por la emprendedora Mónica Sada, nos propone varios de sus productos estrella.

De entre todos me quedo con estos:

UNICLED KOREAN MASK: La famosa máscara facial multiacción con tecnología de Luz LED, triplica la efectividad de tus cremas y sérums gracias a su acción lumínica directa. ¡Los resultados son visibles en tan solo 3 sesiones!!!



UNITECH EYE MASK: Dispositivo para el contorno de ojos de doble tecnología. Mirada más joven y radiante. Mejora la microcirculación y estimula la producción de colágeno, reduciendo visiblemente arrugas, bolsas y ojeras.



UNICSKIN ADVANCED FLASH-LIFT PROGRAM: Kit antiedad y de drenaje linfático diseñado para proporcionar una rutina con efecto lifting inmediato. Este cofre incluye el cepillo facial UNICTHERMO-SONIC 2.0, UNICLIFTING+ Serum y UNICWRINKLE-STOP Serum, ideal para renovar tu piel.

DIPTYQUE

Un regalo sencillo pero que a todo el mundo le gusta son las velas. Soy fan de la firma parisina Diptyque, cuyas velas son toda una obra de arte olfativa, saben captar la esencia como nadie, además de que su elegante diseño permite adornar cualquier estancia.

Estas navidades nos sorprenden con una edición con tres nuevas velas fácilmente reconocibles gracias a las letras danzarinas doradas: las fragancias Sapin (Abeto), que evoca a las aguas de pino frescas y el aroma a resina de árbol recien cortado, Étoile (Estrella) con una fragancia amaderada, floral que combina las notas rosadas a las de sándalo, mimosa e iris y Friandise (Dulce), con el aroma dulce de la galleta de jengibre, mezclado con canela y anís estrellado, naranja confitada y vainilla.

El vidrio en esta ocasión se viste de colores, la fragancia Sapin (Abeto), reconocible en verde oscuro, la vela Etoile (Estrella) en color azul de medianoche, y el rojo profundo de la vela Friandise (Dulce).



Gafas THE FOCO PROJECT

Este año, THE FOCO PROJECT nos pone más fácil que nunca triunfar con nuestros regalos de Reyes gracias a las versiones más festivas de su modelo AMALFI, en blanco y rojo, y el Cofre Deluxe, una caja muy especial.

Las gafas tienen materiales de alta calidad -naturales y ecofriendly-, con unas líneas limpias y un diseño atemporal de estilo fresco y moderno.

Regalando estas propuestas de THE FOCO PROJECT no sólo ayudarás a proteger los ojos del sol con unos originales diseños de tendencia, sino que además, por cada compra de unas gafas de The Foco Project, una parte de los ingresos se destina a la investigación contra el cáncer. Gracias a este apoyo, pacientes que no responden a terapias convencionales tienen una nueva oportunidad de vida dentro del sistema de la Sanidad Pública.



Las gafas del modelo AMALFI se presentan en una edición limitada en color blanco y otra en color rojo, los colores navideños por excelencia, con un bonito corte biselado en la parte superior de la montura y un elegante adorno metálico en las varillas, están disponibles por un precio de 79,90€.

Este regalo lo puedes completar con su cofre especial que incluye cuatro artículos: una caja especial de color naranja con funda acolchada, una funda Tuscany para las gafas y un espray limpiador (con gamuza incluida).

PVP: 14,99€.

Se pueden comprar a través de su página web: https://thefocoproject.com/



Estas navidades The Foco Project lo ha dispuesto todo para que la entrega se realice en un plazo no superior a 48 horas.

SKECHERS

Acertarás si regalas alguno de los últimos modelos de Skechers, una firma que triunfa por un calzado en el que la búsqueda por la comodidad es una de sus principales premisas.

Ahora que los códigos de vestimenta han cambiado y las nuevas tendencias arrasan con looks festivos que van acompañados de zapatillas deportivas, Skechers nos sorprende con sus nuevos modelos metalizados, porque las deportivas ya no solo se utilizan para hacer deporte y vestir de modo informal, se usan para todo, incluso para salir de fiesta.

Versatilidad, funcionalidad y extraordinaria comodidad para seguir disfrutando de la noche sin sufrir la tortura que a veces conlleva el uso de un calzado más formal.

Las zapatillas metalizadas triunfan en los outfits más solemnes y por ello Skechers nos propone esta selección de zapatillas metalizadas, doradas y plateadas, que no sólo te permitirán combinar de manera cómoda y práctica con casi todo (jeans, faldas, vestidos…), también podrás dar un toque juvenil a tus looks del día a día, y aprovechar su diseño original y sofisticado para que puedas llenar de luz, originalidad y glamour tus más elegantes looks de fiesta.



JO MALONE

Celebra la Navidad con JO MALONE London y sus propuestas:

Aromas: con ediciones limitadas para navidades, sus perfumes para él, para ella…



Artículos para el cuerpo y baño, desde el energético Gel para Cuerpo y Manos, hasta el maravilloso Aceite de Baño, todos infusionados con una selección de sus deliciosos aromas.



Visita su página web para ver todas las opciones: https://www.jomalone.eu/es/es/home

PHILIPS

Este año Philips ha decidido apostar por la Inteligencia Artificial, presente cada vez más en nuestro día a día:

La afeitadora Philips Serie 9000 es un claro ejemplo de cómo este factor puede suponer un valor añadido para el cuidado personal.

A través de su tecnología SkinIQ, mediante la cual puedes conseguir un apurado superior mientras analiza el grosor de la barba, adapta la intensidad y la potencia de afeitado que se debe aplicar. Además, su sensor de presión hace que el cabezal se ilumine en azul, naranja o verde, indicando si se está realizando una presión insuficiente, excesiva o correcta. Un factor clave a la hora de ofrecer un cuidado personalizado a cada tipo de piel.

Otro de los factores que ha demostrado que la tecnología de Philips ya forma parte del presente es la conectividad que ofrecen sus productos a través de la app GroomTribe, donde se pueden comprobar a tiempo real los datos de afeitado para lograr la técnica más eficiente. Esta herramienta trae a la rutina de cuidado personal una nueva visión sobre cómo afeitarse y cuidar de la piel como nunca antes.

Philips Lumea

Gracias a su sensor SmartSkin, Philips Lumea analiza el tono de piel y el color del vello recomendando automáticamente el programa de luz e intensidad más adecuados, pudiendo utilizarse durante todo el año. Cuenta con diferentes cabezales curvos inteligentes que están diseñados para adaptarse perfectamente a cada curva y zona del cuerpo (cuerpo, cara, zona del bikini y axilas). La app gratuita Philips Lumea ayuda a planificar y cumplir el programa de tratamiento de forma personalizada, ofreciéndote también consejos y un seguimiento mucho más completo.



Philips Sonicare Diamond Clean Prestige

Es la gama alta de los cepillos de dientes Philips. Incorpora IA mediante su tecnología SenseIQ que analiza la presión, el movimiento y la cobertura durante el cepillado y te proporciona datos a tiempo real mediante la app. Podrás ver que zonas te has dejado sin cepillar o en qué zonas deberías ejercer menos presión. Está diseñado para eliminar 20 veces más placa que un cepillo manual y acceder a las zonas más complicadas gracias a su tecnología sónica. Además, incorpora un elegante estuche de viaje y carga portátil.

https://www.philips.es/c-e/tienda/holidays

ROWENTA

Sorprende en Reyes con una de las últimas novedades de la firma ROWENTA, su cepillo 2 en 1 REVERSO, por un lado seca y por otro moldea, eliminando además el encrespamiento…

¿Cómo funciona? Muy fácil: primero, usa el secador para eliminar la humedad del cabello. Luego, cambia con un solo clic al cepillo de aire para terminar de secarlo mientras le das forma y controlas el encrespamiento.



Es la solución perfecta para aquéllos que busquen un secado y peinado rápido profesional.

Reverso además incluye la función Care, que ajusta el calor con 2 velocidades/temperaturas para evitar sobrecalentar el cabello.

Los estudios han demostrado que durante un mes de uso, se notó hasta 2 veces más volumen y un 28% experimentó un aumento de brillo de hasta 2 veces.

https://www.rowenta.es/p/cepillo-de-aire-y-secador-reverso-ultimate-experience/1830009168

CHOLOCATES KAITXO

La última idea va destinada a los más golosos y sobre todo amantes de un buen chocolate. Si aún no conoces Kaitxo, por aquí te damos los detalles.

Kaitxo es una empresa familiar ubicada en Las Enkartaciones (Bizkaia) y dedicada a la elaboración de chocolates BEAN TO BAR, así como de cafés.

Algunos de sus productos han recibido algunas distinciones, como la tableta de pistacho caramelizado, que fue galardonado en Florencia con el oro mundial en la categoría de chocolates blancos aromatizados de los International Chocolate Awards.

En Kaitxo solo trabajan con cacaos de máxima calidad seleccionados en origen de manera personalizada. En el proceso de selección, se escogen cacaos con características diferentes para hacer sus tabletas Bean to Bar con aromas y sabores únicos.

Para los no entendidos, Bean to Bar es una técnica que busca sacar el chocolate de las grandes industrias para poder descubrir las diferencias entre los cacaos de diferentes países, regiones o fincas. Con este proceso se pretende reconocer el trabajo bien hecho desde su cultivo hasta la tableta, ya que toda la cadena es importante para obtener cacao y después chocolate de la más alta calidad.



https://kaitxo.com/categoria/chocolates/